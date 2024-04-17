"جودر" و"الحشاشين" يتصدران.. قائمة الأكثر مشاهدة على Watch it

تصدر مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة) الذي يلعب بطولته الفنان ياسر جلال، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية WATCH IT، ويرصد الدستور في السطور التالية الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة.

وحصل مسلسل جودر "ألف ليلة وليلة"، على المركز الأول ضمن قائمة مسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية Watch it، الذي قام ببطولته النجم ياسر جلال، تحت إشراف المخرج إسلام خيري، وتلاه مسلسل الحشاشين، حيث جاء في المركز الثاني، وهذه المسلسلات عرضت ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جذب الجمهور من جديد عبر شاشاتها، من خلال الحكاية التي قدمها مسلسل جودر، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس التي تلعب دور (شهرزاد)، وهى الراوي الأساسي لحكاية الشاب جودر.

مسلسل "جودر"

ويُعد مسلسل "جودر" أحد أهم الأعمال الضخمة التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركتى أروما وميديا هب، وتصدَّرت الأحداث ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وظهر النجم ياسر جلال، وجموع الفنانين بشكل مميز يليق بمسيرة حكايات ألف ليلة وليلة، إضافة إلى المستوى التقني للعمل والجودة العالية فى مشاهد الجرافيك والموسيقى التصويرية ومستوى الإنتاج والإخراج.

صناع وأبطال مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة)

مسلسل جودر الشهير بـ"ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ومن إخراج إسلام خيري.