الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"جودر" و"الحشاشين" يتصدران.. قائمة الأكثر مشاهدة على Watch it

جودر
جودر

تصدر مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة) الذي يلعب بطولته الفنان ياسر جلال، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية WATCH IT، ويرصد الدستور في السطور التالية الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة.

وحصل مسلسل جودر "ألف ليلة وليلة"، على المركز الأول ضمن قائمة مسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية Watch it، الذي قام ببطولته النجم ياسر جلال، تحت إشراف المخرج إسلام خيري، وتلاه مسلسل الحشاشين، حيث جاء في المركز الثاني، وهذه المسلسلات عرضت ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جذب الجمهور من جديد عبر شاشاتها، من خلال الحكاية التي قدمها مسلسل جودر، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس التي تلعب دور (شهرزاد)، وهى الراوي الأساسي لحكاية الشاب جودر.

ياسر جلال يستأنف تصوير الجزء الثانى من "جودر" الأسبوع المقبل (خاص)

ماجدة موريس: دراما المتحدة تُنمي العقول.. و"الحشاشين" و"جودر" عالميين (خاص)

خبير آثار: أعمال "المتحدة" تعزز قيمة الهوية.. و"جودر" ربط الشباب بتاريخهم

شادى مؤنس: «المتحدة» أتاحت الاستعانة بأوركسترا روسية فى «جودر»

مسلسل "جودر"

ويُعد مسلسل "جودر" أحد أهم الأعمال الضخمة التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركتى أروما وميديا هب، وتصدَّرت الأحداث ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وظهر النجم ياسر جلال، وجموع الفنانين بشكل مميز يليق بمسيرة حكايات ألف ليلة وليلة، إضافة إلى المستوى التقني للعمل والجودة العالية فى مشاهد الجرافيك والموسيقى التصويرية ومستوى الإنتاج والإخراج.

صناع وأبطال مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة)

مسلسل جودر الشهير بـ"ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ومن إخراج إسلام خيري.

مسلسل جودر صناع وأبطال مسلسل جودر ألف ليلة وليلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الماراثون الرمضاني 2024 المنصة الرقمية watch it watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

"واتش أت" تروج لشخصية ياسر جلال ببوستر جديد من مسلسل جودر

مسلسلات رمضان 2024| صور جديدة من مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال

مسلسلات رمضان 2024.. من هو راوي حكاية "جودر"؟

مسلسلات رمضان 2024.. آيتن عامر تنتهى من تصوير دورها فى جودر

مسلسلات رمضان 2024.. هل ينتصر ياسر جلال على أعدائه في جودر؟

أجواء راقصة وديكورات مبهرة في مسلسل "جودر".. تعرف على التفاصيل

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة قنوات عرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين