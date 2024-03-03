الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. هل ينتصر ياسر جلال على أعدائه في جودر؟

مسلسل جودر
مسلسل جودر

يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان هذا العام.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر مكون من 15 حلقة وهو فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا.

قصة مسلسل جودر 

وتتوالى الأحداث حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

وفي سياق متصل قال ياسر جلال، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل على عاتقها تقديم الدراما المصرية في أبهى صورها بالصورة التي تستحقها، وأن الشركة وضعت ثقتها في طاقم العمل للخروج بمسلسل مصري يقم الأعمال الأسطورية بشكل مختلف تماما.

وأشار جلال، إلى أن كل الفريق كان على قدر ثقة الشركة المتحدة وقدموا كل مجهودهم وقدموا الجهود والتضحيات في هذا العمل للخروج بالصورة التي تقدم إبهارًا مميزا في العمل.

قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل جودر في النصف الأول من رمضان على شبكة قنوات ON وON drama، ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمي إلى مسلسلات رمضان 2024 التي تتكون مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال من 15 حلقة فقط.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر لـ ياسر جلال

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مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث و إخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر لـ ياسر جلال

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