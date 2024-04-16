ليلى علوى تشارك فى مهرجان هوليوود بـ"مقسوم"

تخوض الفنانة ليلى علوي، رهانًا جديدًا من خلال فيلمها الذي عرض مؤخرًا داخل دور العرض السينمائية، وحمل اسم "مقسوم"، والذي كشفت عنه إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي وهو عرض فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.

ومن المقرر انطلاق مهرجان هوليوود للفيلم العربي خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر عرض الفيلم يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري في سينما لوك بمدينة جلندال في ولاية كاليفورنيا.



أبطال فيلم "مقسوم"

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم "مقسوم" من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم "قلبي يا محتاس"، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.