أبطال فيلم "مقسوم" يتحدثون عن البطولة النسائية خلال العرض الأول

حرص برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، على عرض تقرير مصور عن فعاليات وكواليس العرض من الفيلم النسائي “مقسوم”.

"مقسوم"

وقالت الفنانة ليلى علوي، أحد أبطال فيلم مقسوم، إنها شعرت بالاستمتاع الشديد أثناء تصوير مشاهد هذا الفيلم، معبرة: "سعيدة بالعمل مع أبطال الفيلم، وهند شخصية مختلفة عليا جدًا وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور".

التجربة النسائية السينمائية

وفي السياق ذاته، أكدت الفنانة سما إبراهيم، أن فكرة البطولة النسائية في "مقسوم" مغامرة، معبرة: "أعتقد أن هذه التجربة النسائية سوف يتم تكرارها الفترة المقبلة في السينما كثيرًا".

وأفاد عمرو وهبة، بشكل مضحك، أنه الرجل الوحيد في هذا الفيلم، قائلًا: "أنا الراجل الوحيد في الفيلم، واستمتعت بالعمل بصورة كبيرة".

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.