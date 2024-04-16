الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القطن المصرى يعود بقوة.. خطة زراعية طموحة لزيادة الإنتاجية

محصول القطن
محصول القطن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن، عن خطتها للنهوض بمحصول القطن للموسم الجديد. 

أصناف القطن 

وأكد  الدكتور مصطفي عمارة، المتحدث الاعلامي باسم معهد بحوث القطن، أن الخطة تشمل العديد من الأصناف التي سوف تتم زراعتها هذا الموسم في مساحة من المستهدف أن تصل إلى أكثر من 350 ألف فدان، من  الأصناف التي  تتميز بالإنتاجية المرتفعة.

وقال "عمارة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأصناف التي ستتم زراعتها تشمل سوبر جيزة 86 و94 و97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحرى، مع التوسع في صنف سوبر جيزة 97، وأصناف إكسترا جيزة 92 و96 و93 و45 من طبقة الأقطان فائقة الطول، وفي الموسم الجاري سيتم التوسع في صنف جيزة 98 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي بشكل تجاري علي نطاق أكبر، هذا بالإضافة للصنف جيزة 95 بالوجه قبلي.

وأشار “عمارة” إلى أنه تم تحديد مناطق زراعة وأصناف القطن للموسم الجديد وتشمل فى محافظة دمياط، الصنف إكسترا جيزة 92 ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 وإكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 96 ويتم  زراعة  صنف إكسترا جيزة 96 بمحافظة كفرالشيخ بمراكز فوه بمطوبس ودسوق والكردونات الخاصة بالصنف في مركز سيدي سالم.

وتابع: يتم زراعة  صنف سوبر جيزة 86 بمحافظات البحيرة عدا مركزي شبراخيت والرحمانية في محافظة الإسكندرية بأكملها ومنطقة النوبارية بأكملها، كما يزرع الصنف سوبر جيزة 94 بمحافظات كفرالشيخ عدا مراكز فوه ومطوبس ودسوق والكردونات الخاصة بالصنف 96 في مركز سيدي سالم ومركز المحلة بالغربية ومحافظة الدقهلية بأكملها ومحافظة بورسعيد بأكملها ومحافظة الإسماعيلية بأكملها ومحافظة الشرقية بأكملها عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة 97.

كما أنه تتم زراعة الصنف سوبر جيزة 97 بمحافظات الشرقية مراكز ديرب نجم والزقازيق ومنيا القمح وبلبيس والمنوفية بأكملها والقليوبية بأكملها والغربية عدا مركز المحلة  البحيرة مركزي شبراخيت والرحمانية.

الزراعة تعلن خطتها للنهوض بمحصول القطن هذا

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