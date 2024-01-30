"الزراعة" تكشف عن الخريطة الصنفية والمساحات المزروعة بالقطن

قال الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بوزارة الزراعة، إن المساحات المنزرعة بمحصول القطن تبلغ 254 ألفًا و933 فدانًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المساحات المنزرعة موزعة كالآتي: مساحات وأماكن أصناف الوجه البحرى: صنف إكسترا جيزة 92 بمحافظة دمياط، بلغت المساحة المنزرعة منه 8579 فدان، وصنف سوبر جيزة 97 بمحافظتي المنوفية والقليوبية بمساحة إجمالية 4184 فدان وصنف إكسترا جيزة 96 والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ بمساحة 11348 فدان وصنف سوبر جيزة 94 والمنزرع بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد بمساحة مقدارها 174 ألفًا و280 فدان، وصنف سوبر جيزة 86 بمحافظات البحيرة والنوبارية والإسكندرية بمساحة مقدارها 29 ألفًا و931 فدان.

وقال "عمارة" لـ"الدستور" إن المساحة الإجمالية المنزرعة بالوجه البحري 228 ألفًا و488 فدانًا، بينما مساحات وأماكن أصناف الوجه القبلي بلغت المساحة الإجمالية 27 ألفًا و257 فدان، موزعة بين الصنف جيزة 95 والمنزرع بمحافظات أسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد بمساحة 26 ألفًا و359 فدان، إضافة إلى الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظة سوهاج ولأول مرة بمساحة 86 فدانًا بمركز دار السلام.

الخريطة الصنفية:

وأشار إلى أنه قد تم زراعة مساحة 55 ألف فدان اكثار تمثل جميع الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية لانتاج كميات من البذرة والتقاوي المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية.

كما تم انتاج هذا العام من هذه المساحة ما يقارب من 1.4 مليون قنطار وحوالي 200 ألف طن بذرة و40 ألف طن زيت بذرة قطن وما يقرب من 135 ألف طن كسب علف، ومخلفات حوالي 750 ألف طن بيوماس.

وأشار "عمارة" إلى أنه من الملاحظ انخفاض المساحة المنزرعة هذا الموسم بمقدار حوالي 82.701 فدان عن العام السابق، وذلك بمقدار 24.5% اي بمقدار الربع تقريبًا، وكان ذلك بسبب تذبذب أسعار البيع في الموسم التسويقي السابق، حيث بدأ الموسم بأسعار عالية وانخفضت بعد ذلك، ثم ارتفعت في نهاية الموسم التسويقي، لدرجة أنه تم بيع أكثر من 600 ألف قنطار بمبالغ لم تتعد 3.500 جنيه، في حين البعض الآخر وصل لضعف هذا المبلغ، وبالتالي تولد عند المزارعين عدم ثقة في زراعة محصول القطن لأنهم لم يتم معاملتهم بنفس الأسعار العالية وهذا حقهم، وبناء على ذلك تم أخذ الإجراءات الفورية والسريعة بتحديد سعر الضمان بعد ذلك في الموسم التالي وذلك قبل بداية الزراعة، حيث وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بتاريخ 3 مايو 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن، بحيث يكون 5500 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري، و4500 جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي.