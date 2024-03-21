وزير الزراعة يحدد مناطق زراعة القطن موسم 2024.. القرار بالجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الزراعة بشأن تحديد تحديد مناطق زراعة أصناف للموسم الصيفى 2024 والذى بدأت زراعته من فى الوجه القبلى من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، وفى الوجه البحرى تبدأ فى منتصف ابريل وتنتهى فى 10 مايو، ويشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح، حيث يتطلب كل نوع من أنواع القطن ظروفًا خاصة مثل الجو والتربة كثيرًا ما لا تصلح للأنواع الأخرى.

الخريطة الصنفية لمحصول القطن لموسم 2024

1- يزرع فى محافظة دمياط باكملها صنف اكسترا جيزة 92 ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 واكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 96.

2- يزرع الصنف إكسترا جيزة 96 بمحافظة كفر الشيخ بمراكز "فوه – مطوبس - دسوق" والكردونات الخاصة بالصنف في مركز سيدي سالم.

3- يزرع الصنف سوبر جيزة 86 بمحافظات "البحيرة عدا مركزي شبراخيت والرحمانية - محافظة الإسكندرية بأكملها - منطقة النوبارية بأكملها".

4- يزرع الصنف سوبر جيزة 94 بمحافظات كفر الشيخ عدا مراكز "فوه – مطوبس - دسوق" والكردونات الخاصة بالصنف 96 في مركز سيدي سالم – مركز المحلة بالغربية - محافظة الدقهلية بأكملها - محافظة بورسعيد بأكملها - محافظة الإسماعيلية بأكملها - محافظة الشرقية بأكملها عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة 97).

5- يزرع الصنف سوبر جيزة 97 بمحافظات الشرقية بمراكز "ديرب نجم- الزقازيق- منيا القمح- بلبيس"– المنوفية بأكملها – القليوبية بأكملها – الغربية عدا مركز المحلة – البحيرة بمركزي شبراخيت والرحمانية"

6- يزرع الصنف جيزة 95 بمحافظات الفيوم بأكملها - بنى سويف بأكملها - المنيا بأكملها – أسيوط ماعدا كردونات جيزة.

7- يزرع الصنف جيزة 98 بمحافظات "الوادى الجديد– سوهاج باكملها - قنا– الأقصر – كرودنات الصنف جيزة 98 بأسيوط".