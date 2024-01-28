الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث المعاملات الزراعية": تعديل أسماء أصناف القطن المصري لتسهيل تداوله بالأسواق العالمية

قطن
قطن

قال الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن الارتباط بين اسم الجيزة والرقم التسلسلي للصنف لا يشير إلى خصائص الجودة، لذلك كانت هناك رغبة ملحة في تعديل أسماء الأصناف من القطن المصري  للإشارة إلى فئة الجودة الخاصة بها بالإضافة إلى تسهيل تداولها عالميًا بسهولة.

تعديل أسماء القطن المصري

وأضاف رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن لـ "الدستور"  ان جميع الأصناف المصرية تحمل أسماء جيزة، يليها رقم تسلسلي يشير إلى رقم الصنف، دون  النظر الى  خصائصه التكنولوجية، مما سبب بعض الإرباك لتجار ومصنعي القطن المصري.

 وأوضح أن القرار بتعديل أسماء الأصناف من القطن المصري جاء لتلبية حاجة موردي القطن المصري محليًا ودوليًا، وتسهيلًا لتداول القطن المصري في التجارة ومصانع الغزل، وقد صدر القرار رقم 206 لسنة 2022 بتعديل أسماء الأصناف التجارية للقطن المصري.

تفاصيل أصناف القطن المصري 

 وتابع أن الأصناف أصبحت على النحو التالي،أصناف الجيزة تمثل فئة الأصناف طويلة التيلة لصعيد مصر، وتندرج تحتها الأصناف التجارية الحالية جيزة 95، 98 والأصناف الجديدة القادمة من نفس فئة الجودة والتي تمثل الأعلى في نسب الاستطالة على مستوى العالم، يتم استهلاك معظمها محليًا.. وأصناف سوبر جيزة، وتمثل فئة الأصناف طويلة التيلة لدلتا مصر مثل الأصناف التجارية الحالية جيزة 86 و94 و97 والأصناف الجديدة القادمة من نفس فئة الجودة وهي مفضلة للتصدير والغزالون المحليون لصناعة الخيوط الفاخرة.

إكسترا جيزة تمثل الأصناف الفائقة في خصائص جودة التيلة

واضاف  "  ان اصناف اكسترا جيزة تمثل الأصناف الفائقة في خصائص جودة التيلة مثل: الأصناف الطويلة جدًا وفائقة الجودة مثل جيزة 45 و87 و93 و96 وصنف فائق القوة جيزة 92 والذي يمثل أعلى قوة للألياف في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى الأصناف الجديدة القادمة من نفس النوع والتي ستكون أجود أنواع القطن في العالم.

 وأصناف القطن المصري طويل للغاية معروفة بخصائص الجودة المتميزة وبالتالي يتم تصنيع أجود الخيوط وأفخم الملابس من هذه الأقطان، مشيرا الى أنه قبل صدور القرار الوزاري؛ قام معهد بحوث القطن بعقد اجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية التالية لجنة تجارة القطن الداخلية والهيئة العامة للتحكيم واختبار القطن وجمعية مصدري القطن بالإسكندرية، وجمعيات القطن المصرية والشركات الكبرى العاملة في مجال تجارة الأقطان المصرية، وقد أبدى القرار الدعم والموافقة مما سيكون له عائد كبير في مجال تجارة الأقطان المصرية.

الزراعة تعديل أسماء أصناف القطن المصرى لتسهيل تداولة الاسواق

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