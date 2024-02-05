"الزراعة" تكشف أهم أصناف القطن والأسعار المتداولة

كشف الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، عن أهم الأصناف والأسعار المتداولة للاقطان المصرية في مزدات هذا العام، حيث أن أسعار الموسم السابق كانت 4143 جنيهًا للقنطار، وبعده تم أول مزاد لبيع محصول القطن الزهر في الوجه البحري، وارتفاعات جديدة سجلتها أسعار القطن المصري مع بداية التسويق في حلقات الوجه البحري.

وسجل الصنف أكسترا جيزة 92 بمحافظة دمياط 18 ألفًا و450 جنيهًا للقنطار، في حين أنه كان في العام السابق مسجلًا رقم بيع 5204 جنيهًا للقنطار، كما سجل الصنف سوبر جيزة 94 المزروع فى محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية 15 ألفًا و700 جنيه، في حين أنه كان في العام السابق مسجلًا رقم بيع 5882 جنيهًا للقنطار، وهي أسعار غير مسبوقة لقطن مصر الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل وزارة الزراعة كواحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية.

وأوضح عمارة لـ"الدستور" أن ما حدث هو انتصار لمنظومة التسويق الجديدة التي بدأتها الدولة منذ موسم 2019 وتهدف منظومة التدوال للقضاء على ما يسمى بالسماسرة والجلابين، بحيث يكون البيع بدون وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علني لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بهدف تحقيق وتعظيم ربحية المزارعين، ولمنظومة تداول أقطان الزهر دور مهم في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.

وأضاف عمارة، أنه في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأقطان خلال موسم الحصاد الحالي، تعالت الأصوات المنادية بضرورة زيادة الرقعة المزروعة أفقيًا تزامنًا مع جهود زيادة الإنتاج رأسيًا من خلال الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية التى تم استنباطها بمعهد بحوث القطن، خاصة وأن مساحة زراعة القطن شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تدنى أسعار البيع فى الفترات السابقة.