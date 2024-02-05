"الزراعة" تكشف عن إجراءات ونظم تداول وتجارة القطن بالمحافظات

أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن مشكلة بالقرارالوزاري رقم 310 لسنة 2023 تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وقد تم بحث نظام تداول القطن الزهر لهذا الموسم والمتمثل في فتح 27 مركز تجميع بالوجه القبلي، و225 مركز تجميع بالوجه البحري، وتسليم وبيع القطن الزهر بمراكز التجميع والبيع من خلال مزادات علنية، وتحديد سعر فتح المزاد بناء على الأسعار العالمية وبحد أدنى سعر الضمان المعلن من مجلس الوزارء، ويتم إضافة 50 جنيهًا مصريًا فرق تمن رتبة عن كل قنطار، كما يتم إضافة 30 جنيهًا مصريًا عن كل وحدة معدل تصافي لكل قنطار.

تأمين دخول المزاد

وقال "عمارة" لـ"الدستور" إن تحديد سعر تأمين دخول المزاد للشركات تشمل قيمة تأمين ودخول المزادات مبلغ مليون جنيه، وفي حال عزوف الشركات عن الشراء تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء كافة الأقطان المعروضة طبقًا لقرار مجلس الوزارء وبحد أدنى سعر الضمان، كما ان أخر موعد لتوريد القطن بالوجه القبلي 30 نوفمبر، وأخر موعد لتوريد القطن بالوجه البحرى 28 فبراير 2024.



وأضاف "عمارة" أنه تم أول مزاد لبيع محصول القطن الزهر في الوجه القبلي، حيث بدأ المزاد بسعر 4855 جنيهًا للقنطار وبدأت عملية المزايدة على الأقطان المعروضة إلى أن تضاعف الثمن عن سعر فتح المزاد، فقد تراوحت الأسعار ما بين 9510 جنيهات للقنطار إلى 11720 جنيهًا للقنطار وبارتفاع أسعار غير مسبوق عن الموسم السابق، وسط فرحة المزارعين بهذه الأسعار وبالمحصول الوفير.