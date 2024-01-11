"الزراعة": بيع أكثر من 76 ألف قنطار قطن.. والأسعار تقترب من 14 ألف جنيه

أعلن الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن افتتاح المزاد الثامن بالوجه البحري لبيع محصول القطن بكمية 76 ألف و465 قنطار زهر، بناءً على القرار الوزاري المشترك لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ووزير التجارة والصناعة رقم 310 لسنة 2023 في شأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2023-2024.

وقال عمارة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الأقطان موزعة بين أقطان تجاري بحوالي 55.936 ألف قنطار، وأقطان الإكثار بحوالي 20.529 ألف قنطار، في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، لأصناف سوبر جيزة 86 و94 و97 وإكسترا جيزة 96 و92 كالتالي: صنف سوبر جيزة 94 بوزن 59 ألف و362 قنطار، وذلك في محافظات الإسماعيلية، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة وكفر الشيخ، وصنف سوبر جيزة 97، في محافظتي المنوفية والغربية بوزن 1643 قنطار، وصنف سوبر جيزة 86 في محافظة البحيرة بوزن 7718 قنطار، وصنف إكسترا جيزة 96 في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ بوزن 5434 قنطار، وصنف إكسترا جيزة 92 في محافظة دمياط بوزن 2208 قنطار.

متوسط أسعار مزاد القطن بالإسكندرية

وأضاف عمارة أنه جرى عقد المزاد في هيئة تحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية وبحضور إدارة منظومة تداول القطن وشركات تجارة الأقطان، بالإضافة إلى العديد من مندوبي التعاونيات والجمعيات والمزارعي، وقد كان متوسط أسعار المزاد كما يلي: صنف سوبر جيزة 94 بمتوسط عام 12.590 جنيه للقنطار، وصنف سوبر جيزة 97 بسعر 12.160 جنيه للقنطار، وصنف سوبر جيزة 86 بمتوسط عام 12.175 جنيه للقنطار، وصنف إكسترا جيزة 96 بمتوسط 13.950 جنيه للقنطار.

المنظومة الجديدة تهدف إلى القضاء على ما يسمى بالسمسرة

وأشار مصطفى عمارة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى القضاء على ما يسمى بالسمسرة، كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الأسواق العالمية، مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها وهي 4500 جنيه لأقطان الوجه القبلي و5500 جنيه لأقطان الوجه البحري كحد أدنى، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علني لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية المزارعين.

وتابع أن ذلك يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، واستقرار نظام تداول الأقطان في مصر، خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التي تم تعميمها على كل محافظات الجمهورية، وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في عام 2019 في الحفاظ على جودة القطن المصري وحصول المزارع المصري على أعلى سعر، وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والمميزات النسبية للقطن المصري.

وأوضح رئيس بحوث المعاملات الزراعية أن هناك زيادة في المساحات المنزرعة من القطن في الموسم القادم نظرًا للاسعار الحالية والتي ستكون لها تأثير على اقبال المزارعين لزيادة المساحة، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الموسم تم زراعة مساحة 55 ألف فدان إكثار تمثل جميع الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية لإنتاج تقاوي منتقاة تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها في الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاء وراثية.