"الزراعة": 28 فبراير المقبل آخر موعد لاستلام الأقطان من المزارعين

طالب الدكتور مصطفى عمارة، أستاذ المعاملات الزراعية والمنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، على جميع مزارعي القطن، بسرعة توريد أقطانهم إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق الجديدة، قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 بالوجه البحري، حتى يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

وقال مصطفى في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لن يتم استقبال أية أقطان سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج بعد 28 فبراير، بناء على تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والمشكلة بالقرارالوزاري رقم 310 لسنة 2023، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024.

ضمان حصول المزارعين على عوائد مجزية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى عمارة، أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد على الدور المهم لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.

من جهته، أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ارتفاع أسعار الأقطان هذا العام وإنشاء أكبر مصنع نسيج في الشرق الأوسط والاتجاه لتصدير القطن مصنع سيزيد من القيمة المضافة للطن من المتوقع، أن يكون هناك إقبال على زراعة الأقطان وزيادة المساحات والإنتاج الموسم المقبل، وعودة القطن المصري إلى الريادة الأخرى.

وقال السعدني في تصريحات لـ"الدستور" إن أسعار القطن في الوجه البحري شهدت ثباتا وخاصة أقطان الإكثار التي وصل سعرها إلى 13،300 جنيه للقنطار.