الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة "تحدد الخريطة الصنفية لمحصول القطن وتوزيعه بالمحافظات

محصول القطن
محصول القطن

قال الدكتور مصطف عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن خريطة زراعة القطن المصري تتنوع  وفقًا للظروف المناخية ونوعية التربة.

 وأوضح رئيس بحوث المعاملات الزراعية، أن عملية توزيع الأصناف الزراعية والمساحات القطنية على المدن والمراكز المختلفة بالمحافظات يحددها قراران وزاريان، الأول هو قرار السياسة الصنفية ويحدد فيه الصنف المنزرع بكل محافظة وكل مركز ويحدد صنف المنطقة ويتم ذلك على أساس نتائج التجارب التي يجريها معهد القطن وتحديد أفضل المناطق التي يجود بها كل صنف بأعلى إنتاجية وأفضل صفات غزلية.

تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى

واضاف عمارة للدستور ان القرار الوزارى رقم 112 لسنة 2023، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى، هو صنف إكسترا جيزة 92 ويزرع بمحافظة دمياط بأكملها ماعدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45، 87، 93 و96 وذلك بعد تحقيق مسافات العزل،ز

وصنف اكسترا جيزة 96 ويزرع في مركزي فوه ومطوبس في محافظة كفر الشيخ، وصنف سوبر جيزة 94 ويزرع في محافظة كفر الشيخ ما عدا في مركزي فوه ومطوبس، ومحافظات الغربية، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد والإسماعيلية.

 وصنف جيزة سوبر 97 ويزرع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وصنف سوبر جيزة 86 ويزرع في محافظات البحيرة والإسكندرية، وصنف جيزة 95 ويزرع في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والوادي الجديد وسوهاج ماعدا مركز دار السلام، صنف جيزة 98 ويزرع في محافظة سوهاج بمركز دار السلام.

 مساحات تقاوي الإكثار تكون في حدود من 15 إلى 20 %

وتابع  ان القرار الثاني هو التركيز الذي على أساسه تتحدد مساحات تقاوي الإكثار ومكان ومساحة زراعة كل منها، فهي المصدر للتقاوي النقية التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدفة خلال العام التالي، وهذه المساحات تكون في حدود من 15 إلى 20 %  من إجمالي مساحات القطن المنزرعة.

 بينما القرار الوزارى رقم 113 لسنة 2023، بشأن تحديد مناطق زراعة مناطق الاكثار لأصناف القطن المصري موسم 2023، هو صنف إكسترا جيزة 92 بمحافظة دمياط بالجمعيات المختارة من كفر سعد..

 وصنف اكسترا جيزة 96 بمحافظة كفر الشيخ مركز مطوبس.، وصنف سوبر جيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ مركزي بيلا والحامول.، وصنف جيزة سوبر 97 بمحافظة المنوفية مركزي قويسنا وبركة السبع، وصنف سوبر جيزة 86 بمحافظة البحيرة مركز أبو حمص والجمعيات المختارة من مركز كفر الدوار، وصنف جيزة 95 بمحافظة الفيوم  مركز إطسا ومحافظة بني سويف مراكز ببا وأهناسيا  بني سويف، وصنف جيزة 98 بمحافظة سوهاج مركز دار السلام.

-الزراعة تحدد الخريطة الصنفية لمحصول القطن وتوزيع الأصناف

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