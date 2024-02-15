تفاصيل مزاد القطن بالوجه البحري والأصناف والأسعار المتداولة

قال د.مصطفي عمارة، بمعهد بحوث القطن بوزارةالزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم عقد مزاد رقم 11 بالوجه البحرى والسابع عشر في مصر للقطن في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية من خلال مشاركة شركات تجارة قطن، إضافة لشركة مصر (الشركة القابضة) لبيع القطن الزهر في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والاسماعيلية وبورسعيد، لأصناف القطن سوبر جيزه 86 و94 و97 واكسترا جيزة 96 و92.

وقال عمارة، في تصريحات اليوم إن الكميات المتدوالة 122.195 الف قنطار وتراوحت الاسعار ما بين 13.100 ألف جنيه للقنطار و16.000 جنيه لبعض الأصناف فائقة الطول، وأضاف «عمارة»، إن الأسعار النهائية والكميات المطروحة في المزاد حسب الصنف هي: سوبر جيزة 86 بالبحيرة لكمية 8.577 الف قنطار وترواح السعر من 13.860 إلى 14.200 جنيه للقنطار، وأكسترا جيزة 92 بدمياط لكمية 4.280 الف قنطار وترواح السعر من (15.600 إلى 16.000 جنيه للقنطار، وسوبر جيزة 94 بالاسماعيلية وبورسعيد لكمية 471.2 قنطار وكان السعر (14.300 جنيه للقنطار، وسوبر جيزة 94 بالشرقية لكمية 20.256 الف قنطار وترواح السعر من (14.100 إلى 14.420 جنيه للقنطار).

تشمل الاصناف المتداولة، سوبر جيزة 94 بالدقهلية لكمية 23.584 الف قنطار وترواح السعر من (14.150 إلى 14.420 جنيه للقنطار)، وسوبر جيزة 94 بالغربية لكمية 9.097 الف قنطار وترواح السعر من (14.460 إلى 14.700 جنيه للقنطار، وسوبر جيزة 94 بكفر الشيخ لكمية 44.445 الف قنطار وترواح السعر من (13.100 إلى 14.440 جنيه للقنطار، واكسترا جيزة 96 بكفر الشيخ لكمية 1.018 الف قنطار وترواح السعر من (15.780إلى 16.000 جنيه للقنطار، وسوبر جيزة 97 بالمنوفية لكمية 193.55 قنطار وكان السعر 13.950 جنيه للقنطار.

بالتالي يصبح اجمالي ما تم بيعه في المنظومة حتي تاريخه 972.182 الف قنطار علي مستوي الجمهورية بالوجهين البحرى والقبلي.

وشدد «عمارة»، على سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر.

وأوضح «عمارة»، أنه لن يتم قبول لوطات القطن أو رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.