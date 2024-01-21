الزراعة: تداول أكثر من 78 ألف قنطار قطن فى الوجه البحرى

أكد الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن أنه تم عقد المزاد التاسع للقطن في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية من خلال مشاركة 47 شركة تجارة قطن، إضافة لشركة مصر الشركة القابضة، وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والاسماعيلية وبورسعيد، لأصناف القطن سوبر جيزة 86 و94 و97 واكسترا جيزة 96 و92.

وقال عمارة إن الأسعار النهائية جيدة وممتازة، وجاءت كالتالي حسب الصنف:

سوبر جيزة 86 من 13210 إلى 14820 جنيها للقنطار، وأسعار اكسترا جيزة 92، 14820 جنيها للقنطار، وأسعار سوبر جيزة 94 من 13620 الى 15340 جنيها للقنطار، وأسعار سوبر جيزة 97 من 12410 إلى 13500 جنيه للقنطار، واكسترا جيزة 96 من 16620 إلى 17270 جنيها للقنطار.

قال عمارة إن نصيب شركة مصر "الشركة القابضة" عدد 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة 20%، وبهذا تبلغ الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن حوالي 770.000 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.

وقال د.مصطفي أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 أول سبتمبر الماضي في محافظات الوجه القبلي لعدد 27 مركز تجميع والوجه البحري أول أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع.

وشدد عمارة علي سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث إنه لن يتم قبول أي لوطات أو رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.