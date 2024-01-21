الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: تداول أكثر من 78 ألف قنطار قطن فى الوجه البحرى

اقطان
اقطان

أكد الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن أنه تم عقد المزاد التاسع للقطن في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية من خلال مشاركة 47 شركة تجارة قطن، إضافة لشركة مصر الشركة القابضة، وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والاسماعيلية وبورسعيد، لأصناف القطن سوبر جيزة 86 و94 و97 واكسترا جيزة 96 و92.

وقال عمارة إن الأسعار النهائية جيدة وممتازة، وجاءت كالتالي حسب الصنف: 

سوبر جيزة 86 من 13210 إلى 14820 جنيها للقنطار، وأسعار اكسترا جيزة 92، 14820 جنيها للقنطار، وأسعار  سوبر جيزة 94 من 13620 الى 15340 جنيها للقنطار، وأسعار سوبر جيزة 97 من 12410 إلى 13500 جنيه للقنطار، واكسترا جيزة 96  من 16620 إلى 17270 جنيها للقنطار.

قال عمارة إن نصيب شركة مصر "الشركة القابضة" عدد 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة 20%، وبهذا تبلغ الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن حوالي 770.000 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.

وقال د.مصطفي أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 أول سبتمبر الماضي في محافظات الوجه القبلي لعدد 27 مركز تجميع والوجه البحري أول أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع.

وشدد عمارة  علي سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث إنه لن يتم قبول أي لوطات أو رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.

الزراعة تداول أكثر 78الف قنطار قطن محافظات الوجه

مواد متعلقة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 11- 2023 فى مصر

زراعة 3518 فدان قطن صنف "جيزة 95" وتوريدها بمراكز التجميع في أسيوط

الزراعة: أقطان وجه قبلى تخطت أكثر من 12 ألف جنيه للقنطار

سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء وجه بحري وقبلي

تخطى 18 ألف جنيه للقنطار.. أسعار مزاد أقطان وجه بحري

"منتجي القطن": ارتفاع الأسعار في المزادات عن المعلنة من الحكومة

أسعار القطن اليوم في الشرقية وكفر الشيخ 2023| تفاصيل

"منتجي الأقطان": ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 18 ألف جنيه للقنطار

الأكثر قراءة

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

أول إجراء قانونى ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة