الثلاثاء 19 مارس 2024
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مصر

"الزراعة" تستعد لزراعة 350 ألف فدان قطن

الدكتور مصطفى عمارة
الدكتور مصطفى عمارة

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن لزراعة 350 ألف فدان بمحصول القطن مستهدفة هذا العام في محافظات الوجة القبلي والبحري بالأصناف عالية الإنتاجية.

وأكد الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم زراعة القطن يبدأ من منتصف مارس في الوجه القبلي ونهاية مارس في الوجه البحري، وأن هناك عديد من الأصناف التي سوف يتم زراعتها هذ الموسم في مساحة من المستهدف أن تصل إلى 350 ألف فدان، من الأصناف التي تتميز بالإنتاجية المرتفعة.

وقال عمارة في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأصناف التي سيتم زراعتها منها سوبر جيزة 86 و94 و97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحري، وسيتم التوسع في صنف سوبر جيزة 97، والأصناف إكسترا جيزة 92 و96 و93 و45 من طبقة الأقطان فائقة الطول، وفي الموسم الجاري سيتم التوسع في صنف جيزة 98 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي بشكل تجاري علي نطاق أكبر، هذا بالإضافة للصنف جيزة 95 بالوجه قبلي.

أشار إلى أنه تم إصدار القرار الوزاري (رقم 88 لسنة 2024) بشأن تحديد مناطق زراعة وأصناف القطن لموسم 2024 كالآتي: يزرع فى محافظة دمياط الصنف إكسترا جيزة 92 ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 وإكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 96، كما يزرع الصنف اكسترا جيزة 96 بمحافظة كفر الشيخ بمراكز فوه بمطوبس ودسوق والكردونات الخاصة بالصنف في مركز سيدي سالم.

وأوضح عمارة أنه يزرع الصنف سوبر جيزة 86 بمحافظات البحيرة عدا مركزي شبراخيت والرحمانية - محافظة الإسكندرية بأكملها ومنطقة النوبارية بأكملها، كما يزرع الصنف سوبر جيزة 94 بمحافظات كفر الشيخ عدا مراكز فوه ومطوبس ودسوق والكردونات الخاصة بالصنف 96 في مركز سيدي سالم ومركز المحلة بالغربية ومحافظة الدقهلية بأكملها ومحافظة بورسعيد بأكملها ومحافظة الإسماعيلية بأكملها ومحافظة الشرقية بأكملها عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة 97.

وتابع أنه يزرع الصنف سوبر جيزة 97 بمحافظات الشرقية مراكز ديرب نجم-الزقازيق-منيا القمح-بلبيس والمنوفية بأكملها والقليوبية بأكملها والغربية عدا مركز المحلة – البحيرة مركزي شبراخيت والرحمانية، مشيرا إلى أنه من أجل الحصول على افضل محصول من حيث الإنتاج والجودة العالية فإنه يجب أن يتلزم المزراعون بالعديد من التوصيات الهامة والتي لا بديل عنها في بداية الموسم وهي:

بالنسبة للمعاملات الزراعية: إخلاء الأرض سريعًا من المحصول السابق.والخدمة الجيدة للأرض  من حرث وتشميس وتزحيف وتسوية.

أكد عمارة أنه يتم إضافة السماد البلدي القديم المتحلل من 10 إلى 20 م3/فدان حسب خصوبة التربة وإضافة سماد سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي (150-200 كجم/فدان، وذلك قبل الحرثة الأخيرة ثم التزحيف والتخطيط من الشرق للغرب والأفضل عمل المصاطب اتجاهها بحري قبلي بعرض من 90 إلى 120 سم، ثم الزراعة خلال مارس بصنف المنطقة الموصي به في القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2024م، والزراعة في جور علي الثلث العلوي من ريشة الخط مع وضع 5-7 بذور بالجورة علي عمق 3-5 سم.

وقال عمارة، إنه يتم رية الزراعة على البارد ولا تتعدى نصف ارتفاع الخط، وعمل رية تجرية خفيفة علي الحامي في حالة تأخر الإنبات وتشقق سطح التربة، والزراعة في الميعاد المناسب تعطي أعلى وأكبر محصول ذو رتبة عالية والهروب من الإصابات المرتفعة من ديدان اللوز في نهاية الموسم.

بالنسبة للآفات الحشرية ومقاومتها: الانتهاء من حرق الأحطاب سواء من المحصول السابق أو المخزنة من الموسم السابق، وعمل مصائد فرمونات لدودة ورق القطن، واستخدام الطعم السام للدودة القارضة والحفار.

أشار رئيس بحوث المعاملات الزراعية إلى أنه ستتم المتابعة الدورية خلال الموسم بدء من تجهيز الأرض للزراعة حتي الجني من خلال قيام القوافل والبرامج الارشادية وتنفيذ الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية لتطبيق كافة التوصيات الفنية الزراعية الحديثة، وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وتوصياتها الفنية عن طريق تنفيذ الحقول الإرشادية والندوات الحقلية.

-الزراعة تستعد لزراعة 350الف فدان بمحصول القطن مستهدفة هذا

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