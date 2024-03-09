رسميًا.. تحديد مناطق زراعة أصناف القطن موسم 2024

كشف الدكتور مصطفي عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، أن هناك العديد من الأصناف التي ستتم زراعتها من محصول القطن الموسم الحالى، والتي تتميز بالإنتاجية المرتفعة، منها سوبر جيزة 86 وسوبر جيزة 94 وسوبر جيزة 97 من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحرى.

وأضاف "عمارة" أنه سيتم التوسع في صنف سوبر جيزة 97 من هذه الطبقة، وكذلك الأصناف إكسترا جيزة 92 وإكسترا جيزة 96 وإكسترا جيزة 93 وإكسترا جيزة 45 من طبقة الأقطان فائقة الطول، وفي الموسم الجاري سيتم التوسع في صنف جيزة 98 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي بجانب الصنف جيزة 95 بالوجه قبلي.

وأشار إلى إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2024 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2024، وتوزيع الأصناف على المناطق، لافتًا إلى أنه ستتم زراعة صنف إكسترا جيزة 92 محافظة دمياط بأكملها ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 وإكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 96.

وفى محافظة كفرالشيخ يزرع الصنف إكسترا جيزة 96 بمراكز "فوه– مطوبس- دسوق" والكردونات الخاصة بالصنف في مركز سيدي سالم، ويزرع صنف سوبر جيزة 86 بـ"محافظة البحيرة عدا مركزي شبراخيت والرحمانية- محافظة الإسكندرية بأكملها- منطقة النوبارية بأكملها".

ويزرع سوبر جيزة 94 بمحافظات كفرالشيخ عدا مراكز "فوه– مطوبس- دسوق"، و"الكردونات الخاصة بالصنف 96 في مركز سيدي سالم– مركز المحلة بالغربية- محافظة الدقهلية بأكملها- محافظة بورسعيد بأكملها- محافظة الإسماعيلية بأكملها- محافظة الشرقية بأكملها عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة 97".

فيما يزرع سوبر جيزة 97 بمحافظات الشرقية بمراكز "ديرب نجم- الزقازيق- منيا القمح- بلبيس" و"المنوفية بأكملها– القليوبية بأكملها– الغربية عدا مركز المحلة– البحيرة بمركزي شبراخيت والرحمانية".

ويزرع الصنف جيزة 95 بمحافظات "الفيوم بأكملها- بنى سويف بأكملها- المنيا بأكملها– أسيوط ماعدا كردونات جيزة 98"، وجيزة 98 بمحافظات "الوادى الجديد– سوهاج بأكملها- قنا– الأقصر– كردونات الصنف جيزة 98 بأسيوط".