"الزراعة" تعلن خريطة أصناف ومناطق القطن للموسم الجديد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن، عن قرار وزاري بتحديد مناطق وأصناف زراعات القطن بالمحافظات للموسم الجديد بـ8 أصناف عالية الإنتاجية.

قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن، إنه هناك العديد من الأصناف التي سيتم زراعتها هذ الموسم وتتميز بالإنتاجية المرتفعة، ومنها سوبر جيزة 86، وسوبر جيزة 94، وسوبر جيزة 97 من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحرى، وسيتم التوسع في صنف سوبر جيزة 97 من هذه الطبقة، وكذلك الأصناف إكسترا جيزة 92، وإكسترا جيزة 96، وإكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 45 من طبقة الأقطان فائقة الطول، وسيتم التوسع الموسم الجاري في صنف جيزة 98 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي، بجانب الصنف جيزة 95.

أوضح عمارة في تصريحات لـ"الدستور"، أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2024، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2024 وتوزيع الأصناف على المناطق على النحو الآتي: في المادة 4: يزرع في محافظة دمياط بأكملها صنف إكسترا جيزة 92 ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 وإكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 96، وفي المادة 6 من القرار يزرع الصنف إكسترا جيزة 96 بمحافظة كفر الشيخ بمراكز فوه ومطوبس ورسو، والكردونات الخاصة بالصنف في مركز سيدي سالم.

وفي المادة 7 من القرار يزرع الصنف سوبر جيزة 86 بمحافظات والبحيرة عدا مركزي شبراخيت والرحمانية، وبمحافظة الإسكندرية بأكملها، منطقة النوبارية بأكملها، وفي المادة 8 يزرع الصنف سوبر جيزة 94 بمحافظات كفر الشيخ عدا مراكز فوه، ومطوبس، دسوق والكردونات الخاصة بالصنف 96 في مركز سيدي سالم، ومركز المحلة بالغربية، ومحافظة الدقهلية بأكملها، ومحافظة بورسعيد بأكملها، ومحافظة الإسماعيلية بأكملها، محافظة الشرقية بأكملها عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة 97، وفي المادة 9: يزرع الصنف سوبر جيزة 97 بمحافظات، الشرقية بمراكز ديرب نجم، الزقازيق منيا القمح، وبلبيس، والمنوفية بأكملها، والقليوبية بأكملها، والغربية عدا مركز المحلة والبحيرة بمركزي شبراخيت والرحمانية، وفي المادة 10 من القرار: يزرع الصنف جيزة 95 بمحافظات والفيوم بأكملها، بنى سويف بأكملها، المنيا بأكملها، وأسيوط ما عدا كردونات جيزة 98، وفي، المادة 11: يزرع الصنف جيزة 98 بمحافظات والوادي الجديد وسوهاج بأكملها، وقنا، والأقصر، وكرودنات الصنف جيزة 98 بأسيوط.

وتابع، أن وزير الزراعة أصدر القرار رقم 89 لسنة 2024 بشأن تحديد المناطق المخصصة لزراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن المصري مناطق الإكثار في الموسم الصيفى 2024، حيث تعتبر هذه الأقطان المنتجة من هذ المناطق هي مصدر التقاوي المنتقاة للموسم الصيفى القادم 2025.

وأضاف عمارة، أنه ستتم المتابعة الدورية خلال الموسم بدءا من تجهيز الأرض للزراعة حتى الجني من خلال القيام بتنفيذ الحملات القومية والبرامج الإرشادية وتنفيذ الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية لتطبيق كافة التوصيات الفنية الزراعية الحديثة، وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وتوصياتها الفنية، وذلك عن طريق تنفيذ الحقول الإرشادية والندوات الحقلية في إطار التعاون بين معهد بحوث القطن وإدارة الإرشاد الزراعي بالمحافظات المعنية بزراعة القطن للعمل ضمن الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الصيفية.