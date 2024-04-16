باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ193.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بارتقاء شهداء، وعشرات الجرحى، في قصف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، وسط دمار هائل في المنازل المجاورة.

ووسط القطاع، يتواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات.

مدفعية الاحتلال تقصف في المنطقة الغربية بدير البلح

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغراقة ومدينة الزهراء المجاورة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف في المنطقة الغربية بدير البلح.

وفي بيت حانون، شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان، بعد التنكيل بهم، وفقا لشهادات ذويهم، وأجبرت النساء والأطفال على الخروج من مدرستي إيواء، ومغادرة البلدة، وسط إطلاق قذائف مدفعية اتجاههم.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء، خاصة في المناطق الشرقية، وهي عبسان، وبني سهيلا، وخزاعة، وسط دمار كبير في الممتلكات، والبنى التحتية، المدمرة بالكامل.

جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة أمس

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي بشأن العدوان، مساء الإثنين، بأن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع في حصيلة غير نهائية عدد الضحايا إلى 33797 شهيدًا و76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.