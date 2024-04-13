"ضربة استباقية" للاحتلال فى لبنان قبل وصول المُسيّرات الإيرانية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، مساء السبت، عن استهداف عدة أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان، ردًا على عمليات إطلاق المُسيرات المفخخة نحو بلدتي كفار بلوم وحانيتا في وقت سابق اليوم.

وقال أدرعي، في منشور عبر منصة إكس "إن جيش الدفاع الإسرائيلي أغار من خلال طائرات حربية ومدفعية قبل قليل على أهداف لحزب الله في منطقة الخربة والوردية وقلعة دوبية، ومن بينها بِنَى زعم أنها إرهابية ومواقع عسكرية".

وسبق، وقالت القناة الـ12 الإخبارية الإسرائيلية، السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل، وإنه من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين، في مقابلة مع القناة، إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوجرامًا من المتفجرات لكل منها، وإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

وأكد جيش الاحتلال أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وسبق وتحدث كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، اليوم السبت، مع نظيره الإسرائيلي للتأكيد على الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل.

وأكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، حسبما كتب سوليفان في منشور على موقع التواصل "X".

وقال سوليفان "لقد تحدثت هذا الصباح مع نظيري الإسرائيلي مستشار الأمن القومي هنجبي، لمناقشة الأحداث في الشرق الأوسط وخلال المكالمة، أكدت مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بخروج مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين في غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت عائلات المحتجزين في غزة، أن غياب التنسيق يؤدي لقرارات تعرض حياة أبنائهم للخطر، وأنه لولا نتنياهو لكانت فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أكبر، معربين عن قلقهم من تضارب المصالح العامة والشخصية لنتنياهو.