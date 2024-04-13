السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"ضربة استباقية" للاحتلال فى لبنان قبل وصول المُسيّرات الإيرانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، مساء السبت، عن استهداف عدة أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان، ردًا على عمليات إطلاق المُسيرات المفخخة نحو بلدتي كفار بلوم وحانيتا في وقت سابق اليوم.

txt

لبنان: توترات ليلية بمدن الجنوب.. وغارتان إسرائيليتان على النبطية

وقال أدرعي، في منشور عبر منصة إكس "إن جيش الدفاع الإسرائيلي أغار من خلال طائرات حربية ومدفعية قبل قليل على أهداف لحزب الله في منطقة الخربة والوردية وقلعة دوبية، ومن بينها بِنَى زعم أنها إرهابية ومواقع عسكرية".

txt

البيت الأبيض: أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها فى وجه التهديدات الإيرانية

وسبق، وقالت القناة الـ12 الإخبارية الإسرائيلية، السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل، وإنه من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين، في مقابلة مع القناة، إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوجرامًا من المتفجرات لكل منها، وإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

وأكد جيش الاحتلال أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وسبق وتحدث كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، اليوم السبت، مع نظيره الإسرائيلي للتأكيد على الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل.

وأكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، حسبما كتب سوليفان في منشور على موقع التواصل "X".

وقال سوليفان "لقد تحدثت هذا الصباح مع نظيري الإسرائيلي مستشار الأمن القومي هنجبي، لمناقشة الأحداث في الشرق الأوسط وخلال المكالمة، أكدت مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بخروج مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين في غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت عائلات المحتجزين في غزة، أن غياب التنسيق يؤدي لقرارات تعرض حياة أبنائهم للخطر، وأنه  لولا نتنياهو لكانت فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أكبر، معربين عن قلقهم من تضارب المصالح العامة والشخصية لنتنياهو.

أفيخاي أدرعي حزب الله المسيرات المفخخة جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله