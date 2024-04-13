السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحرس الثورى يتوعد أى دولة تفتح أجواءها للهجوم على إيران

إسرائيل
إسرائيل

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، مساء اليوم السبت، أن عملية "الوعد الحق" جزء من العقاب على الجرائم الإسرائيلية، وفقًا لما نقله التليفزيون الإيراني الرسمي.

وشدد "سلامي" على معاقبة أي دولة تفتح أجواءها أو أراضيها للاعتداء على إيران: "سنجعلها عبرة".

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إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 100 مسيرة وصاروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن

وسبق، وأعاد المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم السبت، نشر تغريدة له حول الرد على استهداف إسرائيل، وقال خامنئي: "ستتم محاسبة النظام الشرير".

المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل

القناة الـ12 الإسرائيلية كشفت السبت، عن أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل، وإنه من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين، في مقابلة مع القناة، إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوجرامًا من المتفجرات لكل منها، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

وأكد جيش الاحتلال أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

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