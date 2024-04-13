المرشد الإيرانى متوعدًا إسرائيل: "ستتم معاقبة هذا النظام الشرير"

أعاد المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم السبت، نشر تغريدة له حول الرد علي استهداف إسرائيل.

وقال خامنئي "سيتم معاقبة النظام الشرير".

إيران تطلق عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل

وقالت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل، وإنه من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين، في مقابلة مع القناة، إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوجرامًا من المتفجرات لكل منها، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

وأكد جيش الاحتلال أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل أطلقت إيران طائرات مسيرة من أراضيها نحو أراضي دولة إسرائيل.

أكد أدرعي أن جيش الدفاع يبقى في حالة تأهب ويبلور صورة الوضع طيلة الوقت، مشددًا على أن نظام الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى إلى جانب طائرات سلاح الجو وسفن سلاح البحرية تواصل مهمة حماية سماء البلاد.

فيما كشف بيان رسمي صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، عن أن الهيئة اتخذت قرارًا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة الأجواء الأردنية، بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي في الأردن، لعدة ساعات.

وأكد البيان الذي وصلت نسخة منه لـ"الدستور"، أن القرار يأتي حفاظًا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقًا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميًا.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيجري تحديث القرار ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.