الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصدر عسكرى يكشف الموعد المتوقع لوصول المُسيرات الإيرانية للأجواء الإسرائيلية

المسيرات الإيرانية
المسيرات الإيرانية

كشف مصدر عسكري إسرائيلي لشبكة "أي بي سي" اليوم السبت، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة طوارئ استعدادًا لوصول  المُسيرات الإيرانية.

وأكد المصدر "ستقترب أولى الطائرات بدون طيار من إسرائيل قبل ساعة من الموعد المتوقع، أي في تمام الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي".

txt

إعلام إسرائيلى: إيران أطلقت 100 مسيرة وصاروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن

فيما ذكرت هيئة البث الرسمية نقلًا عن مصادر في جيش الاحتلال، أنه سيتم الرد على الهجوم الإيراني.

وأضافت هيئة البث، أن هناك خطابًا مرتقبًا للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قليل.

جيش الاحتلال المسيرات الإيرانية إسرائيل الهجوم الايراني جو بايدن

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

عاجل.. سماع دوى انفجار شمال فلسطين المحتلة

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله