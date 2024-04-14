مصدر عسكرى يكشف الموعد المتوقع لوصول المُسيرات الإيرانية للأجواء الإسرائيلية

كشف مصدر عسكري إسرائيلي لشبكة "أي بي سي" اليوم السبت، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة طوارئ استعدادًا لوصول المُسيرات الإيرانية.

وأكد المصدر "ستقترب أولى الطائرات بدون طيار من إسرائيل قبل ساعة من الموعد المتوقع، أي في تمام الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي".

فيما ذكرت هيئة البث الرسمية نقلًا عن مصادر في جيش الاحتلال، أنه سيتم الرد على الهجوم الإيراني.

وأضافت هيئة البث، أن هناك خطابًا مرتقبًا للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قليل.