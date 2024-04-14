عاجل.. مسئول أمريكى: 400 - 500 طائرة مُسيرة إيرانية أُطلقت نحو إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم، نقلًا عن مسئول أمريكي أن بين 400 - 500 طائرة مسيرة إيرانية أطلقت نحو إسرائيل.

أضاف المصدر أن الهجوم الإيراني على إسرائيل بدأ وهو عنيف، ودوت صافرات الإنذار قبل قليل، في تل أبيب والجليل الأعلى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن أن هناك مفاجآت في الهجوم على إسرائيل، محذرًا الدول من فتح مجالها أو شن هجوم على إيران.

جيش الاحتلال للمدنيين: ابقوا قريبين من الملاجئ مسافة 10 دقائق

فيما طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال السكان والمدنيين بالبقاء قريبين من الملاجئ مسافة 10 دقائق فقط لا أكثر، على حد قوله.

وسبق، وقال أفيخاي أدرعي: "نرجو من الجمهور الاستماع والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية".