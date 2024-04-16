"التحالف الوطنى" يطلق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للأشقاء فى غزة

أعلن المركز العالمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين.

126 قاطرة محملة بأكثر 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية

وتتضمن المرحلة الثانية أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس.

وشملت أكثر من 2067 طنًا من المواد الغذائية ونحو طن من 64 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لأكثر من 21 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 20 طنًا من الخيام والمراتب، ونحو 185 طنًا من المياه المعدنية.

دعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب

تشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب، التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.