الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"التحالف الوطنى" يطلق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للأشقاء فى غزة

المساعدات
المساعدات

أعلن المركز العالمي  للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين.

126 قاطرة محملة بأكثر 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية

وتتضمن المرحلة الثانية أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس.

وشملت أكثر من 2067 طنًا من المواد الغذائية ونحو طن من 64 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لأكثر من 21 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 20 طنًا من الخيام والمراتب، ونحو 185 طنًا من المياه المعدنية.

دعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب 

تشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب، التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الفلسطينيين المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتحالف الوطني للعمل السيسي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": العراق تسعى لإنهاء مهمة التحالف الدولى (فيديو)

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟