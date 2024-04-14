عاجل.. الإعلام العبرى: إطلاق صواريخ فرط صوتية من إيران الآن.. و100 من لبنان تجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بإطلاق صواريخ فرط صوتية من إيران الآن.

وأضاف الاعلام العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يكون مستعدًا لحرب كبيرة، لكن إسرائيل بالتأكيد ليست مستعدة لذلك.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع قبل قليل: نستعد لموجات إضافية من الهجمات، طائرات مُسيّرة وصواريخ جوالة.

إطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه فلسطين المحتلة

وأوضح الاعلام العبري أنه تم إطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه فلسطين المحتلة الآن.

وسبق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، مساء السبت، عن استهداف عدة أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان، ردًا على عمليات إطلاق المُسيرات المفخخة نحو بلدتي كفار بلوم وحانيتا في وقت سابق اليوم.

وقال أدرعي، في منشور عبر منصة إكس "إن جيش الدفاع الإسرائيلي أغار من خلال طائرات حربية ومدفعية قبل قليل على أهداف لحزب الله في منطقة الخربة والوردية وقلعة دوبية، ومن بينها بِنَى زعم أنها إرهابية ومواقع عسكرية".

سبق، وقالت القناة الـ12 الإخبارية الإسرائيلية، السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل، وإنه من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين، في مقابلة مع القناة، إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوجرامًا من المتفجرات لكل منها، وإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

وأكد جيش الاحتلال أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وسبق وتحدث كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، اليوم السبت، مع نظيره الإسرائيلي للتأكيد على الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل.

وأكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، حسبما كتب سوليفان في منشور على موقع التواصل "X".