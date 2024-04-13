عاجل| إيران تُُعلن إطلاق دفعة ثالثة من مسيراتها باتجاه إسرائيل

أعلنت وسائل اعلام إيرانية، قبل قليل، بانطلاق دفعة ثالثة من المسيرات الايرانية تنطلق الآن، باتجاه الكيان الصهيوني.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران أطلقت ما مجموعه نحو 100 طائرة مُسيرة وصواريخ كروز على أهداف إسرائيلية اليوم السبت، وأوضحت أن بعضها أُسقط فوق سوريا أو الأردن.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا لحكومة الحرب في مقر الجيش بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.

صورة من اجتماع الكابنيت

عملية "وعده صادق".. الحرس الثورى الإيرانى يتبنى الهجوم على "إسرائيل"

وأعلنت القوة الجوفضائية، التابعة للحرس الثوري في إيران، السبت، استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، ردًا على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد البيان الصادر عن قيادة حرس الثورة أنّ العملية التي تحمل اسم "وعده صادق" تأتي "في إطار معاقبة النظام الصهيوني على جرائمه"، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين.

وأوضح البيان أنّ العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.