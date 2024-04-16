تفاصيل حصار قوات الاحتلال لمراكز الإيواء ببيت حانون والتنكيل بالرجال والاعتداء عليهم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، محاصرة المدارس التي تأوي نازحين في البلدة.

وأجبرت قوات الاحتلال النساء والأطفال على الخروج من بيت حانون، بعد محاصرة مراكز الإيواء في البلدة واحتجزت الشبان ونكلت بهم.

وقام جنود الاحتلال بالنداء على الشبان عبر مكبرات للخروج إليهم بشكل منفرد، وأوضح المركز الفلسطيني للإعلام، أنه تم تجريد الشبان من ملابسهم والايعاز للنساء والأطفال بالتحرك جنوبا خارج البلدة تحت تهديد السلاح.

وفي خان يونس، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية، للأهالي من العودة إلى شمال قطاع غزة.

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 193 من العدوان على غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر الاحتلال قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية؛ فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي بشأن العدوان، مساء الإثنين، بأن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع في حصيلة غير نهائية عدد الضحايا إلى 33797 شهيدًا و76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.