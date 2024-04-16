الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل حصار قوات الاحتلال لمراكز الإيواء ببيت حانون والتنكيل بالرجال والاعتداء عليهم

غزة
غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، محاصرة المدارس التي تأوي نازحين في البلدة.

وأجبرت قوات الاحتلال النساء والأطفال على الخروج من بيت حانون، بعد محاصرة مراكز الإيواء في البلدة واحتجزت الشبان ونكلت بهم.

txt

الاحتلال يُحذّر النازحين في دير البلح من التوجه إلى شمال قطاع غزة

وقام جنود الاحتلال بالنداء على الشبان عبر مكبرات للخروج إليهم  بشكل منفرد، وأوضح المركز الفلسطيني للإعلام، أنه تم تجريد الشبان من ملابسهم والايعاز للنساء والأطفال بالتحرك جنوبا خارج البلدة تحت تهديد السلاح.

وفي خان يونس، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية، للأهالي  من العودة إلى شمال قطاع غزة.

txt

عاجل.. قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوى نازحين فى بيت حانون شمال قطاع غزة

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 193 من العدوان على غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر الاحتلال قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية؛ فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

 جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي بشأن العدوان، مساء الإثنين، بأن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع في حصيلة غير نهائية عدد الضحايا إلى 33797 شهيدًا و76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي بيت حانون قطاع غزة مراكز الإيواء خانيونس

مواد متعلقة

عاجل.. الإعلام العبرى: إطلاق صواريخ فرط صوتية من إيران الآن.. و100 من لبنان تجاه إسرائيل

مصدر عسكرى يكشف الموعد المتوقع لوصول المُسيرات الإيرانية للأجواء الإسرائيلية

عاجل.. مسئول أمريكى: 400 - 500 طائرة مُسيرة إيرانية أُطلقت نحو إسرائيل

عاجل| إيران تُُعلن إطلاق دفعة ثالثة من مسيراتها باتجاه إسرائيل

الحرس الثورى يتوعد أى دولة تفتح أجواءها للهجوم على إيران

"ضربة استباقية" للاحتلال فى لبنان قبل وصول المُسيّرات الإيرانية

المرشد الإيرانى متوعدًا إسرائيل: "ستتم معاقبة هذا النظام الشرير"

مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث مع نظيره الإسرائيلى سبل احتواء الرد الإيرانى

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟