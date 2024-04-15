الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير أمن معلومات: منصات السوشيال ميديا تسرق البيانات والهجمات السيبرانية جزء من الحروب

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

أكد الدكتور عادل عبدالمنعم، الخبير الدولي المتخصص في أمن المعلومات، أن دور الأسلحة السيبرانية في كل مراحل الحرب هي واحدة، مشددًا على أن الحروب السيبرانية ليست وظيفة منعزلة ولكنها متكاملة مع القوات الأخرى، موضحا أنها وصلت لمرحلة من النضج وجزء لا يتجرأ من مفهوم الحروب، ولم تكن هذه الهجمات السيبرانية من أجل الحصول على بيانات فقط ولكن لها وظائف أخرى.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الهجمات تحتاج لمهارات أفراد وبيئة من السياسات والضوابط وتحتاج بنية تكنولوجية، مشددًا على أن مصر بها خيرة من الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، ولكن التحدي هو وجود بنية تكنولوجية خاصة بالأمن السيبراني.

وأشار إلى أننا نحتاج توطين تصنيع التكنولوجيا، موضحًا أن توطين هذه الصناعة يعد تحديا كبيرا ويجب وضع خطة منضبطة لخوض هذا التحدي حتى لو تم بعد 20 عامًا، متابعًا: "منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك تحصل على بيانات المستخدمين بتسرق البيانات.. أمر واقع".

خبير أمن معلومات الهجمات السيبرانية الدكتور عادل عبدالمنعم الأسلحة السيبرانية مساء دى ام سى

مواد متعلقة

متحدث الحكومة يكشف خطة لتطوير مسار "آل البيت" لدعم السياحة

أسامة كمال: الضربة الإيرانية جعلت من بنيامين نتنياهو بطل في بلده

أسامة كمال: الزمالك سجل هدفًا ذهبيًا بمرمى الأهلى فى القمة 127

أسامة كمال: يُحسب للأمين العام للأمم المتحدة أنه يقول الحق

اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن

خالد الصاوى: الفن المصرى "الثالث عالميًا" بعد أمريكا والهند

أيمن سلامة: "دراما المتحدة" أعادت لمصر ريادتها الإعلامية خلال رمضان 2024

رئيس الشعبة العامة للمخابز يوضح تفاصيل انخفاض سعر الخبز السياحى

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟