أسامة كمال: الضربة الإيرانية جعلت من بنيامين نتنياهو بطل في بلده

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الضربة الإيرانية جعلت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإيراني أبطال في بلادهم، مؤكدًا أن المسلسل طويل ومستمر، والقادم أصعب ليس في المنطقة بل العالم.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج مساء dmc، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن القوة ليست بالصوت العالي، والتأثير لابد أن يكون متسم بالقوة.

ونوّه، أن بنيامين نتنياهو أصبح بطل في بلده، وجعل إيران تفوز بنقطة من أجل مساعدتها في إنتاج السلاح النووي، وهذا أمر يضر العالم أجمع.

وأشار، أن هجوم إيران على إسرائيل تسبب في زيادة التوتر الإقتصادي، وزيادة أسعار النفط عالميًا، وهذا يؤثر على المواطنين البسطاء في العالم.