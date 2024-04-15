بعد نجاح "صدفة".. خالد الصاوى لـ"الدستور": "أستعد لتصوير فيلم عيسى"

نجح الفنان خالد الصاوي خلال موسم دراما رمضان 2024 في تقديم شخصية جديدة ومختلفة عن سابق أدواره الدرامية، من خلال شخصية “فؤاد مهران” في مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والعمل الفني ناقش الكثير من القضايا المهمة التي تهم كل بيت مصري، والعمل كان من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وأعرب خالد الصاوي، عن سعادته بالنجاح الكبير لمسلسل “صدفة” خلال سباق دراما رمضان 2024، وتصدر الترند ومحركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل".

وعلق: "ردود الفعل أسعدتني كثيرًا ومنحتني طاقة إيجابية لاستكمال التصوير الذي انتهي مع نهاية شهر رمضان المبارك".

وتابع “الصاوي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “أظهر كضيف شرف مع صديقي العزيز أحمد فهمي في فيلم المكسيكي، بالإضافة إلى عمل مع الصديق العزيز محمد أمين لم يعرض بعد، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم”.

وأكمل: "سأستأنف تصوير فيلم عيسي، من إخراج رءوف عبدالعزيز".

مسلسل صدفة أحدث أعمال الفنان خالد الصاوي في رمضان2024

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “صدفة” من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وشاركها في البطولة نخبة من ألمع النجوم هم: "خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز".