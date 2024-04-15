كواليس "الحشاشين".. عمر عيسى يكشف أسرار تجسيد شخصية حسن الصباح في الصغر

حالة من السعادة سيطرت على الطفل عمر عيسى، الذي شارك ضمن أبطال مسلسل الحشاشين، المسلسل الأضخم والأهم في تاريخ الدراما العربية والمصرية، والذي عرض ضمن دراما رمضان 2024، وجسد فيه شخصية حسن الصباح في سن صغيرة، والعمل كان من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم.

وقال عمر عيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "حقيقي مبسوط جدًا بوجودي ضمن عمالقة الفن الذين عملوا في (الحشاشين) من بينهم الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، الذي جسدت شخصيته في الصغر ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، وكان شرفًا كبيرًا ليّ".

مسلسل الحشاشين

وأضاف: "اختارني المخرج الكبير بيتر ميمي، مخرج مسلسل الحشاشين، لتجسيد شخصية حسن الصباح في الصِغر، وهذا الأمر أفادني كثيرًا، ويمكنني القول إنني حققت حلمي، بتواجدي في (الحشاشين)، وهو مسلسل اعتبره الكثيرون، منهم نقاد فنيون كِبار، أنه غيّر قواعد اللعبة فى الدراما".

وعن كواليس مسلسل الحشاشين، قال: "دكتور بيتر ميمي من أهم المخرجين في مصر في الوقت الحالي، كما أنه يشارك العاملين معه بخبراته وإبداعه، وهو من ساعدني كثيرًا لإخراج شخصية حسن الصباح في العمل كما بدّت للناس عبر شاشات التليفزيون، وكان حلم من أحلامى أن أعمل مع الدكتور بيتر ميمي".

مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

أما عن دوره في مسلسل فراولة المكوّن من 15 حلقة، والذي عرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من بطولة الفنانة نيللي كريم، قال: "شاركت فى مسلسل فراولة بشخصية لؤى، وحقيقي ممتن جدًا لهذا الاختيار الذي جعلني أشارك في عمل كوميدي".

وأردف: "حقيقي من ألطف الكواليس، خاصًة أن مسلسل فراولة كوميدي، وخفيف على المشاهد والعاملين فيه، وهذا ساعد العاملين فيه على إظهار الفرحة ورسم البهجة على وجوه المشاهدين، وهذا ما كان يسعى إليه فريق العمل".