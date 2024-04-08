الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رشا الظنحانى لـ"الدستور": مبادرة "Big heart" هدفها تحسين المجتمعات

مبادرة Big heart
مبادرة Big heart

كشفت المنتجة وسيدة الأعمال رشا الظنحاني عن الهدف من مبادرة "Big heart"، بأنها مؤسسة غير ربحية هدفها تحسين المجتمعات  بجميع أنحاء الوطن العربي، دون التركيز على بلد أو مكان بعينه، متابعًة: "مبادرة القلب الكبير أو big heart، سميت بهذا لشعور جميع من فيها بالمسئولية تجاه الإنسان دون النظر إلى اللون أو الدين أو الجنس".
وتابعت المنتجة رشا الظنحاني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مبادرة Big heart" قدّمت العديد من المساعدات في عدد من البلدان العربية، على مدار سنوات مضت"، موضحًة أن المبادرة غير مقتصرة على توزيع الطعام فقط، بل تصنع الكثير من المساعدات في مجالات مختلفة.
وأعلنت رشا الظنحاني عن وجود مبادرة بهدف جديد ضمن مبادرات Big heart ستكون في إحدي الدول الإفريقية، لها علاقة بالفتيات والطالبات اللائى يصابن بالسرطان في الرحم بإفريقيا وزيادة ارتفاع أعداد المصابين به.

واختتمت حديثها: "هذه المبادرة هدفها تشجيع الناس على المشاركة معها بشكل تطوعي، وتشجيعهم على الخدمات المجتمعية أيًا كانت، دون أي تبرعات، لأن المؤسسة غير ربحية".

 

المنتجة وسيدة الأعمال رشا الظنحاني رشا الظنحاني مبادرة Big heart مبادرة القلب الكبير المؤسسة غير ربحية

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