نجوم بكرة.. أطفال مسلسلات رمضان: «المتحدة» منحتنا فرصة العمر

منحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا كبيرًا من الأطفال فرصًا مهمة للظهور خلال أعمالها الدرامية فى موسم رمضان المنقضى، عبر لعب مجموعة من الأدوار المختلفة، التى أبرزت مواهبهم الكبيرة.

وأشاد الجمهور بأداء هؤلاء الأطفال فى الأعمال الدرامية الرمضانية، واصفين إياهم بالمواهب الصاعدة، ويتوقع أن يصبحوا نجومًا فى المستقبل القريب، خاصة بعدما منحتهم «المتحدة» مساحات كبيرة على الشاشة.

«الدستور» التقت عددًا من هؤلاء الأطفال، الذين عبّروا عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة فى موسم رمضان الماضى، متحدثين عن دور «المتحدة» فى إبراز مواهبهم الفنية، وغيرها من التفاصيل فى السطور التالية.

«زيكو»: أظهرت قدراتى التمثيلية فى «بيت الرفاعى»

نجح الطفل يوسف صلاح «زيكو» فى إظهار قدراته التمثيلية الكبيرة، من خلال مشاركته فى مسلسل «بيت الرفاعى» الذى جسد فيه شخصية «يحيى»، شقيق بطل العمل وهو طفل، الذى جسد دوره الفنان تامر نبيل فى باقى الأحداث.

وتوجه «زيكو» بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدما منحته فرصة مهمة للظهور فى «بيت الرفاعى»، من بطولة الفنان أمير كرارة، خلال الموسم الرمضانى المنقضى.

وقال الطفل: «أنا سعيد جدًا بوجودى فى أعمال درامية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سواء فى هذا العام أو الماضى، فقد منحتنى فرصًا ذهبية للظهور، وكانت الفرصة الأكبر هذا العام فى مسلسل (بيت الرفاعى)».

وأكد أن «المتحدة» دائمًا ما تساعده على الظهور بأفضل صورة ممكنة، من خلال الأدوار التى يتم إسنادها له، سواء داخل الموسم الرمضانى أو طوال العام، بشكل يعكس دعم الشركة للمواهب الفنية من جميع الأعمار.

جان رامز: «بيعرفوا يوظفوا المواهب فى أفضل صورة»

على الرغم من صغر سنه فقد استطاع الطفل جان رامز، صاحب الطلة المختلفة والمميزة، أن يخطف الأنظار بمجرد ظهوره عبر شاشات التليفزيون أو السينما.

وتصدر «جان» قوائم «الترند» على محرك البحث «جوجل»، وموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من خلال دوره فى مسلسل «المعلم» مع الفنان مصطفى شعبان.

وقال الطفل المتألق إنه حصل على مساحة كبيرة فى مسلسل «المعلم»، الذى عُرض خلال شهر رمضان الماضى، موجهًا الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه الثقة الكبيرة فى موهبته الفنية. وأضاف «جان»: «(المتحدة) مش بس شركة كبيرة، هما كمان محترمين جدًا فى التعامل، حتى مع الأطفال، وبيدونا مساحة كبيرة وواثقين فى موهبتنا، وهذا لم يحدث من قبل مع أى شركة إنتاج سابقة، وهو أمر يُحسب لها».

وواصل: «الشركة المتحدة فاهمة جدًا الموهبة التى تقدمها للجمهور عبر شاشات التليفزيون، وعارفة ممكن يطلع من المواهب الأطفال إيه، فبيوفروا كل الآليات اللازمة لكى يظهر الطفل فى الدور بأحسن صورة».

وأتم بقوله: «أنا طبعًا يشرفنى أكون ضمن الأطفال اللى رسموا البهجة فى شهر رمضان على وجوه المشاهدين، تحت مظلة الشركة المتحدة، وأحب أشكرها جدًا على الفرصة الكبيرة التى منحتها لى».

أحمد ميدان: شخصية ابن حسن الصباح حققت حلمى بالوقوف أمام نجوم «الحشاشين»

أعرب الطفل أحمد ميدان عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى أهم عمل درامى وتاريخى بمصر والوطن العربى، وهو مسلسل «الحشاشين»، من خلال شخصية «الهادى بن حسن الصباح».

وقال «ميدان»: «أحب أن أوجه الشكر إلى الشركة المتحدة لإعطائها هذه الفرصة لى، ومشاركتى ضمن أبطال أهم المسلسلات عبر شاشات التليفزيون، من خلال عمل فنى يلفت إليه جميع الأنظار من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «المسلسل من أهم الأعمال الدرامية التى أنتجتها الشركة المتحدة، وبوجودى فيه أكون قد حققت حلمى بالعمل وسط كبار النجوم، خاصة مع منحى مساحة كبيرة فى المسلسل، ودى حاجة عظيمة وتقدير كبير لى».

ورأى أن وجود الشركة المتحدة على الساحة مهم جدًا، بسبب اهتمامها بالأطفال فى كل المجالات، وليس على مستوى التمثيل فقط، فهى مهتمة أيضًا بصناعة رسوم متحركة وبرامج تعليمية وتوعوية للأطفال، وهذا مهم جدًا وتستحق الشكر عليه.

ريمون توفيق: محترمة جدًا ومحظوظ بالتعامل معها

وصف الطفل ريمون توفيق، أحد أبطال مسلسل «إمبراطورية ميم»، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ«المحترمة جدًا»، إلى جانب تعاونها مع الجميع، معتبرًا نفسه محظوظًا بالتعامل معها فى الموسم الرمضانى المنقضى. وقال «توفيق»: «سعيد جدًا بإيمانهم الكبير بالجيل الجديد، وإعطائه فرصًا للظهور الأول على الشاشة، وهذا ما حدث معى على المستوى الشخصى، واعتبرتها فرصة العمر وحققت حلمى بها».

وأضاف: «سعيد للغاية بإعطائى هذا الدور وتلك المساحة فى أول عمل درامى لى، كما أنهم ساعدونى على تقديمه بأفضل صورة ممكنة، بشهادة المخرج وكل المشاركين فى المسلسل، إلى جانب الجمهور».

حور أحمد: كسبت الرهان فى موسم رمضان

قالت الطفلة حور أحمد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية راهنت على الأطفال هذا العام، من خلال منحهم مساحات كبيرة فى الأدوار، وكسبت هذا الرهان بظهور عدد كبير من المواهب خلال الموسم الرمضانى المنقضى.

وأضافت «حور»: «الشركة المتحدة سمحت لى بالظهور فى دور كبير جدًا، ضمن أحداث مسلسل (بابا جه) من بطولة الفنان أكرم حسنى، ولولاها ما حظيت بالشهرة، ففى نفس الوقت عُرض لى عمل فنى مع شركة أخرى، لم يحقق هذا النجاح الكبير المبهر، لدرجة إن كل الناس عرفتنى من خلال دورى فى (بابا جه)». وواصلت: «(المتحدة) قدمت عملًا فنيًا متكاملًا، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة الموجودة فى كل بيت، مع تقديم حلول لهذه المشاكل بشكل مبسط جدًا»، مشيدة بمنح مساحات كبيرة للأطفال فى «بابا جه»، الذى كان السبب الرئيسى وراء تصدر المسلسل محركات التواصل الاجتماعى المختلفة.