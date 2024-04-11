أحمد ماهر لـ"الدستور": التنوع شعار دراما المتحدة في 2024.. و"مليحة" لفتة طيبة دعمًا للأشقاء

نجح الفنان أحمد ماهر، في تجسيد شخصية الصعيدي خلال مسلسل “صيد العقارب” ضمن سباق دراما رمضان 2024، بمشاركة الفنانة غادة عبد الرازق، ونخبة من ألمع النجوم.

وقال “ماهر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “فخور جدًا بالموسم الدرامي المتنوع برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024".

وتابع: “دراما رمضان 2024، شهدت تنوعًا كبيرً بين التاريخ والدراما والشعبي”.

وأضاف: "مسلسل مليحة وتناوله للقضية الفلسطينية وتشابكاتها، لفتة طيبة من الشركة المتحدة تأكيدًا على حب ودعم المصريين المستمر للقضية".

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ومسلسل صيد العقارب شهد عودة الفنانة غادة عبد الرازق إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال هذا العمل المتنوع الذي استطاع جذب الجمهور طوّال فترة عرضه عبر شاشات التلفزيون.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم، هم كل من:

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.