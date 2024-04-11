الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد ماهر لـ"الدستور": التنوع شعار دراما المتحدة في 2024.. و"مليحة" لفتة طيبة دعمًا للأشقاء

الفنان أحمد ماهر
الفنان أحمد ماهر

نجح الفنان أحمد ماهر، في تجسيد شخصية الصعيدي خلال مسلسل “صيد العقارب” ضمن سباق  دراما رمضان 2024، بمشاركة الفنانة غادة عبد الرازق، ونخبة من ألمع النجوم.

وقال “ماهر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “فخور جدًا بالموسم الدرامي المتنوع برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024".

وتابع: “دراما رمضان 2024، شهدت تنوعًا كبيرً بين التاريخ والدراما والشعبي”.

وأضاف: "مسلسل مليحة وتناوله للقضية الفلسطينية وتشابكاتها، لفتة طيبة من الشركة المتحدة تأكيدًا على حب ودعم المصريين المستمر للقضية".

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ومسلسل صيد العقارب شهد عودة الفنانة غادة عبد الرازق إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال هذا العمل المتنوع الذي استطاع جذب الجمهور طوّال فترة عرضه عبر شاشات التلفزيون.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم، هم كل من:

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

 محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

 محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

 محمد علاء جاميكا في دور ياسين

 عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

"قنبلة كوارث".. مي القاضي تتحدث عن نجاح شخصيتها في مسلسل "صيد العقارب"

كواليس عائلة العطار في مسلسل "صيد العقارب" يكشفها الفنان كريم محجوب

أحمد ماهر: صيد العقارب دراما اجتماعية حصدت إعجاب كل الجمهور المصري والعربي

أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوف "كلمة أخيرة" الثلاثاء

مسلسل صيد العقارب.. ملخص أحداث الحلقة 28

 

صيد العقارب مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة والعشرون من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الخامسة والعشرون صيد العقارب الحلقة 25 الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رانيا يوسف: تسرعت في قرار الزواج.. وهذه أهم المواصفات في شريك الحياة (فيديو)

الأهلي يحقق فوزًا بشق الأنفس على زد بهدف "أبو علي"

ضبط المتهمين بقتل خفير خصوصي وسرقة مليون و315 ألف جنيه فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا