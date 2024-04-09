الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

فراولة الحلقة الأخيرة.. هبة الأباصيري تمنع نيلي كريم من الظهور في "الستات ميعرفوش يكدبوا"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. قررت المذيعة هبه الأباصيري وقف فقرة نيلي كريم من برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، بعد بعض الإتهامات التي وجهت إليها بالدجل والشعوذة والعلاج الروحاني، خاصة بعد القبض عليها في التنقيب عن الآثار.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل فراولة

بدأت الأحداث بتراكم المشاكل على نيللي كريم بعد اقتناع جزء كبير من أصدقائها بها وأنها معالجة روحية.

ذهبت منصورة زوجة "حجاج عبدالعظيم "والد فراولة "، إلى الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، حتي يساعدها في إقناع فراولة بأن الطاقة حيوية مجرد وهم وأنه طريق خطأ لينقذها إلي ما وصلت إليه من الدجل والعلاج الروحي التي اقتنعت به، وأن تبحث إلى وظيفة أخرى.

وتفاجئت فراولة بذهاب الكابتن رضا عبد العال، وهاجمها هجوم شديد بعد خسارة فريق في الدوري بعد أن أقنعه بالوهم بأنه سوف يكسب الدوري ويتولى منصب مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، ولكن نيلي كريم حاولت إقناعه أن السبب وراء ذلك هو عمل سفلي، وليست أحجار الطاقة السبب واسترد أمواله منها.


وطلبت منها سامية سوشيال "شيماء سيف" بأن تساعدها بأن يعجب بها صفوت، وبالفعل خطبها وطلب منها مبلغا ماليا لمساعدته في الديون المتراكمة وانقلبت الأحداث في حلقة اليوم.

وذهبت شيماء سيف إلى فراولة قائلة: "صفوت طلع نصاب خد فلوسي ورمي الدبلة في وشي".

 

قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

 

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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