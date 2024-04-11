أحمد ميدان لـ"الدستور": مبسوط جدًا بوجودى ضمن أبطال الحشاشين

كانت له طلته المميزة على شاشات التليفزيون، وذلك من خلال ظهوره ضمن أبطال مسلسل الحشاشين، العمل الفني الذي تصدر محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، وما زال حديث مستخدمي منصات السوشيال ميديا، الطفل أحمد ميدان، يتحدث لـ"الدستور" عن كواليس مشاركته في العمل الفني.

جسد الطفل أحمد ميدان شخصية الهادي بن حسن الصباح، والتي ساعدته فيها والدته كثيرًا، كي يتمكن من مجاراة الأحداث من خلال الشخصية التي سيلعبها، موضحًا سفره إلى كازاخستان لتصوير عدد من المشاهد هناك، متابعًا: "مبسوط جدًا بوجودي في عمل فني يضم عمالقة الفن".

ووجه ميدان الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعطائه الفرصة لظهوره في عمل فني كبير ويضم كِبار نجوم الفن على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والتي ساهمت في ظهوره بدور جديد ومختلف عبر شاشات التليفزيون.

أبطال مسلسل الحشاشين

تجدر الإشارة إلى أن "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إضافة إلى عدد من الفنانين الكِبار.

قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي الحشاشين إلى الدراما التاريخية إذ إنه من أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا، وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به الذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه واستايل الفنانات المشاركات في ذلك العمل الفني الضخم خلال رمضان.

وتدور قصة المسلسل حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن ابن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة "الحشاشين".