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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 29.. حسن الصباح يقترب من نهايته والصدمات تلاحقه

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يدور ملخص الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز "، حول بداية خريف حسن الصباح قائد أخطر تنظيم أرعب قادة العالم فى القرن الحادى عشر، يبدأ يخسر قوته كثيرًا، ويفقد حلفاءه ويغدر به الأصدقاء واحدًا تلو الأخر، ليقترب زعيم الحشاشين من نهايته المحتومة ويعلن هزيمته أمام غروره وطموحه المجنون.

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ملخص الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين 

يبدأ ملخص الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين بانكشاف مؤامرة الصباح ضد السلطان السلجوقى باركياروق، التى نفذها بالتعاون مع الوزير سراج الدين الموالى له سرًا، تقع فى يد السلطان رسالة سرية يطلب فيها الصباح من الوزير، البدء فى تشكيك السلطان فى نوايا الخليفة العباسى حتى يصير مشتتا بين مؤامرة تعددت أطرافها بين الأقارب والخليفة، ليقرر باركياروق معاقبة الوزير بالموت حرقًا، ويتوعد زعيم الحشاشين بانتقام مماثل قريبًا.

يستمر الصراع الخفى بين برز أميد قائد جيش الحشاشين و"الهادى" الأبن الأصغر وخليفة حسن الصباح بعد تنصيب الأخير خليفة لزعيم الحشاشين، بينما يرى برزك أنه أحق بذلك منه، ويطمع فى فرض سيطرته على قلعة آلموت، يخطط لذلك مؤامرة خبيثه للتخلص من الهادى، ويظهر فى مشهد لاحق وهو يهرع باكيًا يخبر مولاه حسن الصباح بما حدث مع ابنه الهادى، من واقعة غريبة أقرب إلى كونها معجزة، حيث ارتقى الهادى إلى السماء بعد صعوده إلى سطح القلعة، ورفع يديه كأنه يدعى، ليرتفع عن الأرض شبر اثنين ثلاثة، يعلو لأعلى وهو مبتسم ويختفى فى السماء، دون أى أثر له.

يدرك الصباح فى قرارة نفسه أن برزك هو من تخلص من ابنه الهادى طمعًا فى الخلافة، ويواجهه بذلك لكن برزك يتنصل من الاتهام ويبدي ولاءه للصباح والهادى، قبل أن يخبره بقتله زوجته الثانية بدر البدور وابنها الرضيع، مبررًا ذلك بخوفه من افتضاح أمر زواج حسن الصباح من راعية الغنم سرًا، وأنه تصور أنها تدعى ذلك كذبًا، ليفقد بذلك زعيم الحشاشين أبناءه الذكور جميعًا ويضطر إلى اختيار برزك أُميد ليكون خليفته فى قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات dmc أحداث الحلقة 30 من مسلسل "الحشاشين" في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً وتعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الاخيرة

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات "الحشاشين" حصريًا على شاشتها، ووفقا لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش "الحشاشين" أحداثا حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

 

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مواعيد عرض مسلسل الحشاشين رمضان 2024

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