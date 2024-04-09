مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. الصباح يختار برزك وريثا له: اخترت أسوأ خليفة لأعظم رجل

اختار حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، برزك أميد ليكون خليفته فى قلعة آلموت، بعد اختفاء ابنه الهادى، ومقتل الابن الأكبر الحسين، حيث يتخبط الصباح بين شعور الندم على أخطاؤه السابقة طوال حياته بحق ابنه الأكبر زوجته دنيا زاد، وبين الأنا التى تسيطر عليهم وتخبره أنه لم يفعل إلا الصحيح.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 29

ويفاجئ برزك أثناء نومه بوقوف حسن الصباح داخل غرفته، ليخبره باختياره خليفه له، ويقول: "كان الهادى هو اللى كان المفروض يبقى مكان حسن الصباح.. لكن أنا اخترتك أنت، اخترتك عشان أعاقب القلعة وأعاقب المؤمنين وأعاقب نفسى، اخترت أسوأ خليفة لأعظم رجل، أنا مش عارف أنام يا برزك رغم أنى نمت قبل كده فى السجن ليلة إعدامى، ونمت ليلة ما قتلت ابنى الحسين، وليلة دنيا زاد وليلة نظام الملك، لكن أنا دلوقتى مش عارف أنام، المحظوظين بس اللى بيعرفوا يناموا، لأنهم بلا قلب وبلا عقل، نام يا برزك".

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.