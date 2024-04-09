موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 29.. بداية نهاية الصباح وفقدانه السيطرة على آلموت

يبحث كثيرون عن موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 29، بعد نجاح العرض الأول للحلقة 29، لما تضمنته من تطورات سريعة وصادمة كتبت بداية نهاية حسن الصباح زعيم الحشاشين، الذى بدأ يفقد سيطرته على قلعة آلموت بعد مقتل ورثيه الوحيد، ووصول قائد جيشه برزك أميد لأطماعه بخلافة حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 29

تعاد الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة الرابعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، على شاشة قناة دى ام سى، ويليها موعد آخر فى تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم نفسه على شاشة قناة دى ام سي دراما، بالتزامن مع عرض كافة الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين عبر تطبيق watch it نظير سداد رسوم اشتراك شهرية أو سنوية.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 29

تشهد الأحداث خلال الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، تطور دراماتيكى لرحلة حسن الصباح الذى بدأ يخسر كل شئ ويفقد جميع من أحبوه بصدق، بعد مقتل ابنه الأكبر الحسين وزوجته دنيا زاد، واختفاء ابنه الأصغر ووريثه الهادى، تدور الشكوك تجاه برزك أميد بعدما أخبر الصباح بمعجزة صعود ابنه الهادى إلى السماء بعدما حملته الملائكة، لكن زعيم الحشاشين لم يصدق رواية برزك واتهمه بقتل ابنه أو تهريبه خارج القلعة طمعًا فى السيطرة على قلعة آلموت من بعده.

يكتشف السلطان السلجوقى باركياروق مؤامرة زعيم الحشاشين ضده وتواطؤ الوزير سراج الدين معه، عن طريق رسالة حملتها حمامة أعلى قصر السلطنة، لتقع فى يد السلطان ويفتضح أمر وزيره، ليقرر معاقبته بالقتل حرقًا.

يقف الصباح نادمًا على ما وصل إليه وخسارته جميع من أحبهم بما فيهم خليفته ووريثه الهادى، ليقرر اختيار برزك أميد خليفة له، ويظهر زعيم الحشاشين فى المشهد الأخير من الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين وهو طاعن فى السن يجلس حزينًا وشريدًا فى زاوية إحدى غرف القلعة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تذاع أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 29 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الاخيرة

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.