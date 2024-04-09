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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. جنون الصباح يقوده للنهاية و"برزك" يصل لأطماعه

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 29

يخسر حسن الصباح كل شيء فى مسلسل الحشاشين الحلقة 29، ليقترب كثيرًا من النهاية، يقف حزينًا بعدما فقد ولديه الحسين والهادى وقتل زوجته وحبيبته دنيا زاد، يطلب من برز أميد الذى يقف إلى جواره أن يقتل أكبر أعداء حسن الصباح، فيسأله من هو، ليجيبه: أكبر أعدائى نفسى، اقتلنى يا برزك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 29، جنون الصباح بعد اختفاء ابنه والسر في برزك صدى الخبر
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 29

يرفض برزك طلب الصباح ويؤكد أن قتله لنفسه أهون من قتل سيده الصباح، ليرد زعيم الحشاشين: اقتل حسن الصباح ثم اقتل نفسك، يواصل برزك محاولة تهدئة الصباح: هون على نفسك يا سيدنا وارتاح، لكن الصباح بدأ يلوم نفسه: ارتاح!.. دنيا زاد كانت راحتى، فين دنيا زاد قتلت، والحسين ابنى الكبير كان سندى وراحتى فين الحسين قتل، والهادى وريثى وحبيبى هو فين، حسن الصباح يرتاح ازاى.

مسلسل الحشاشين

يوجه برزك أميد الضربة القاضية لحسن الصباح، بكشفه عن قتل زوجته الثانية بدر البدور وأصغر أبنائه منها قائلًا: تخيل يا سيدنا إن فيه طفل ابن راعية غنم أمه بتقول إنه ابن سيدنا حسن الصباح، أرسلت مختار قتله هو وأمه قبل ما الكدبة تنتشر.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

حسن الصباح سبب قتل برزك أميد لـ ابنه فى الحشاشين.. اعرف السبب - اليوم السابع
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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