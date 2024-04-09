مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. اختفاء "ابن الصباح" من القلعة والشكوك تحاصر برزك

ينسج برزك أميد مؤامرة جديدة ضد ابن حسن الصباح وخليفته الهادى ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، إرضاءً لرغبته فى السيطرة على قلعة الحشاشين وخلافة الصباح، لتتأكد مخاوف الأخير من تعريض حياة الهادى للخطر بسبب أطماع من حوله داخل القلعة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 29

يهرع برزك مفزوعًا باكيًا يخبر مولاه حسن الصباح بما حدث مع ابنه الهادى، من واقعة غريبة أقرب إلى كونها معجزة، حيث ارتقى الهادى إلى السماء بعد صعود إلى سطح القلعة، ورفع يديه كأنه يدعى، ليرتفع عن الأرض شبر اثنين ثلاثة، يعلو لأعلى وهو مبتسم ويختفى فى السماء، دون أى أثر له.

مسلسل الحشاشين

لا يصدق زعيم الحشاشين رواية برزك، ويتهم بقتل الهادى تارة، والتستر على هروبه من القلعة كما فعلت أمه دنيا زاد فى السابق تارة أخرى، بقوله: قول إن الهادى هرب واشترى لنفسك عمر وإدينى أمل، لكن برزك نفى هروبه، ليتهمه الصباح بقتله، ويتوعده بقتله وتقطيع جسده.

مسلسل الحشاشين

وفى مشهد سابق من الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، يدور حديث بين “برزك” والهادى"، ويحذره الأول من الوقوف وحده دون حراس وخطورة ذلك عليه، لكن الهادى قلل من تحذيره بتسائله عن طبيعة الخطر الذى ينتظره وهو داخل قلعة والده سيدها وهو خليفته ، وكل من فيها أتباعه، لكن برزك واصل حديثه: كل اللى هنا أتباع سيدنا حسن الصباح وليس أنت، مفيش ضمان للنفوس، لازم تآمن بواحد بس هو أنت زى سر قوة حسن الصباح.

يلمح “الهادى” لـ"برزك" عن معرفته بعدم رضاء الأخير عن اختيار الصباح لابنه خليفة وليس هو، ليقول برزك: مين هيكون خليفة سيدنا أمر هيكتبه الزمن، أسيبك فى خلوتك يا مولاى، لو مولاى الهادى بيقرأ النجوم والسماء الأولى يقف فى مكان عالى.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.