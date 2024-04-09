الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. اختفاء "ابن الصباح" من القلعة والشكوك تحاصر برزك

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 29

ينسج برزك أميد مؤامرة جديدة ضد ابن حسن الصباح وخليفته الهادى ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، إرضاءً لرغبته فى السيطرة على قلعة الحشاشين وخلافة الصباح، لتتأكد مخاوف الأخير من تعريض حياة الهادى للخطر بسبب أطماع من حوله داخل القلعة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 29

يهرع برزك مفزوعًا باكيًا يخبر مولاه حسن الصباح بما حدث مع ابنه الهادى، من واقعة غريبة أقرب إلى كونها معجزة، حيث ارتقى الهادى إلى السماء بعد صعود إلى سطح القلعة، ورفع يديه كأنه يدعى، ليرتفع عن الأرض شبر اثنين ثلاثة، يعلو لأعلى وهو مبتسم ويختفى فى السماء، دون أى أثر له.

مسلسل الحشاشين

لا يصدق زعيم الحشاشين رواية برزك، ويتهم بقتل الهادى تارة، والتستر على هروبه من القلعة كما فعلت أمه دنيا زاد فى السابق تارة أخرى، بقوله: قول إن الهادى هرب واشترى لنفسك عمر وإدينى أمل، لكن برزك نفى هروبه، ليتهمه الصباح بقتله، ويتوعده بقتله وتقطيع جسده.

مسلسل الحشاشين

وفى مشهد سابق من الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، يدور حديث بين “برزك” والهادى"، ويحذره الأول من الوقوف وحده دون حراس وخطورة ذلك عليه، لكن الهادى قلل من تحذيره بتسائله عن طبيعة الخطر الذى ينتظره وهو داخل قلعة والده سيدها وهو خليفته ، وكل من فيها أتباعه، لكن برزك واصل حديثه: كل اللى هنا أتباع سيدنا حسن الصباح وليس أنت، مفيش ضمان للنفوس، لازم تآمن بواحد بس هو أنت زى سر قوة حسن الصباح.

يلمح “الهادى” لـ"برزك" عن معرفته بعدم رضاء الأخير عن اختيار الصباح لابنه خليفة وليس هو، ليقول برزك: مين هيكون خليفة سيدنا أمر هيكتبه الزمن، أسيبك فى خلوتك يا مولاى، لو مولاى الهادى بيقرأ النجوم والسماء الأولى يقف فى مكان عالى.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

 

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة التاسعة والعشرون من الحشاشين الحشاشين الحلقة التاسعة والعشرون الحشاشين الحلقة 29 الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل فى دمنهور

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح