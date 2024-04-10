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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة.. "برزك أميد" يحكم قلعة الحشاشين ويفاجئ ابنة الصباح بطلب غير متوقع

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يطول غياب حسن الصباح عن أتباعه داخل قلعة آلموت خلال مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة، وتكثر تساؤلات الأتباع وأصحاب القلاع الموالية للصباح، ليقف برزك أميد معلنًا تنصيبه بقرار مولاه الصباح حاكمًا للقلعة، لكنه يصطدم بابنة الصباح العنيدة التى ترفض سيطرته على والدها وإبعاد أي أحد يرغب فى الوصول إليه وزيارته.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة الأخيرة

تتحدى خديجة ابنة حسن الصباح تعليمات برزك محاولة الوصول إلى والدها، لتفاجأ بحرس برزك يمنعوها من التحرك، لتواجهه بكبرياء شديد: “التابع المخلص برزك أميد يمنع خديجة ابنة حسن الصباح من رؤية أبوها، لكن يأمر برزك حراسه بالانسحاب ويوضح لها أن حالة حسن الصباح لا يستحب ان تراها ابنته، وتقاطعه “خديجة”: ”حالة إيه.. أن كان مريض فأنا أولى الناس بالسهر عليه وعلاجه".. ليفاجئها برزك: “سيدنا في أتم صحة.. سيدنا من أصحاب الأسرار وهو حاليًا حالة ترقى للمقامات العالية،، ممكن يشوف مولاتي وينكرها وميعرفهاش، لأنه مش سيدنا حسن الصباح اللى نعرفه هو فى عالم آخر، لما يرجع لطبيعته هدخلك عليه بنفسي”.

مسلسل الحشاشين 
مسلسل الحشاشين

وفى أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين، تصر خديجة على طلبها مقابلة والدها وتبلغ برزك أنها ستحاول تصديق روايته عن حالة والدها، لكنها فى الوقت نفسه ترفض استأذانه فى الدخول لرؤية  حسن الصباح، وتعطيه مهله حتى السماح لها برؤيته وإلا ستفعل ذلك عنوة، مهدده إياه من منعها.

وفى مشهد لاحق، يحاول برزك التودد إلى ابنة الصباح، ويفاجئها بطلبه الزواج منها، تصدم الأخيرة من طلبه وتعبر عن ذلك بقولها: “أنت مين أصلا أنت تابع لوالدي إزاي تتجرأ وتتتطاول وتطلب طلب زي ده، ويثير رد خديجة غضب برزك ليقول: ”عارفة عقوبة الغرور والتعالى إيه يا بنت الصباح، عقوبة فوق الخيال.. أنك تدخلى لحسن الصباح وتشوفى حاله ساعتها هتعرفى هو إيه وأنا إيه وهتذلى نفسك عشان أكرر الطلب اللى أهنتينى عليه"، وتتمسك خديجة بكبرياءها، قائلة: "حتى لو شوفته جثة هفضل مولاتك بنت مولاك وهتفضل أنت تابع وقح".

مسلسل الحشاشين 

الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين

تعرض شبكة قنوات dmc أحداث الحلقة 30 من مسلسل "الحشاشين" في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى في الساعة 10 مساءً وتعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش "الحشاشين" أحداثا حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة في تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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