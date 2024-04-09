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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. كيف كانت نهاية حسن الصباح؟

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يترقب الجمهور المصري والعربي مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. لـ"كريم عبدالعزيز"، والتي تتكشف معها كيف كانت نهاية زعيم أخطر طائفة أرعبت قادة العالم خلال القرن الحادي عشر، ومصير قلعة الحشاشين من بعده، هل مات قتيلًا أم سجنه برزك وأصيب بالجنون أم مات بمرض معدي، كلها تساؤلات تجيب عنها الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. كيف كانت نهاية حسن الصباح؟

 

نعرض مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. حيث انتهت إليه الحلقة السابقة، بوصول برزك أميد قائد جيش الحشاشين لأطماعه في فرض سيطرته على قلعة آلموت، بعدما أضطر حسن الصباح لاختياره خليفهً له، بعد أن فقد ابناءه الذكور جميعًا، لتصبح الساحة خالية أمام "برزك"، ورغم ذلك لم يكن اختيار الصباح لبرزك عن قناعة أو استحقاق بل وصفه بالخليفة الأسوأ للرجل الأعظم، ليكون أكبر عقاب لقلعة الحشاشين والأتباع.

يقف “الصباح” في الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين أمام مرآة نفسه لأول مرة، يراجعها ويعاتبها على ما اقترفته من خطايا، يستمع إلى حديث حسن الصباح الصالح الذي طالما أسكت صوت وحبسه داخلة فى مواجهة شيطانه، يجلس زعيم الحشاشين فى غرفة معزولة في القلعة وقد طعن في السن.

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الحلقة الاخيرة من مسلسل الحشاشين

تعرض شبكة قنوات dmc أحداث الحلقة 30 من مسلسل "الحشاشين" في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى في الساعة 10 مساءً وتعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش "الحشاشين" أحداثا حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة في تلك الحقبة الزمنية.

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ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

 

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