ينافس النجم كريم عبدالعزيز في موسم دراما رمضان 2024، عبر مسلسل الحشاشين المقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين

ولاقى البرومو الذي عرضته الشركة رواجًا كبيرًا بين الجماهير، بسبب ضخامة إنتاج الحشاشين، وكذلك قصة المسلسل أنه يتحدث عن أحد الفرق الإسلامية الهامة وحقبة تاريخية ويوثق لها بالمعلومات عبر حلقات المسلسل.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز يوم 11 مارس 2024 المقبل، وهو الموافق 1 رمضان 1445، ولكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" على القنوات التابعة لها.

إذ إنه من المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى الدراما التاريخية إذ أنه من أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه واستايل الفنانات المشاركات في ذلك العمل الفني الضخم خلال رمضان.

وتدور قصة المسلسل حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن ابن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة "الحشاشين".

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.