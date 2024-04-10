مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة.. موت حسن الصباح داخل قلعته وسقوط آلموت فى يد المغول

مسلسل الحشاشين

من وإلى الظلام كانت بداية ونهاية حسن الصباح خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين، حيث يموت الملقب بشيخ الجبل حسن بن على بن محمد الصباح داخل قلعته آلموت عام 518 هجريًا ما يوافق 1124 ميلاديًا، مات دون جرح واحد فى جسده، لتظل أفكاره حية لأكثر من 900 سنة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 29

ظلت قلعة الحشاشين من بعد وفاة حسن الصباح 122 سنة إلى أن تم تدميرها على يد المغول سنة 1256 ميلاديًا، وفى المقابل عاش وحيدًا الشاعر عمر الخيام الصديق الوفى والأمين لحسن الصباح رغم اختلاف معتقداتهم وأفكارهم، بعد وفاة رفيقه صهبان، جلس أمام قبره يبكى وينعيه: سبقتنى لقبر صنعته لنفسى يا صهبان كأنك قاصد تسبقنى عشان يكون عندى أمل إنى ألقاك وانتظرك بتضحك زى كل يوم.. الشك اللى جوايا راح وبقى عندى أمل كل يوم إنى أشوفك تانى وساعاتها كل المعانى الجميلة تبقى حقيقة وقبر عمر الخيام هيختلط بتراب طيب جميل هو تراب صهبان البلان، صاحبى الوحيد اللى حبنى دون أى غرض إلا المحبة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

الحلقة الاخيرة من مسلسل الحشاشين

تعرض شبكة قنوات dmc أحداث الحلقة 30 من مسلسل "الحشاشين" في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى في الساعة 10 مساءً وتعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش "الحشاشين" أحداثا حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة في تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.