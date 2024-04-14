الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الحرس الثورى الإيرانى يهدد أمريكا.. واللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بصفة خاصة، مباراة القمة التي ستجمع الفريقين ببطولة الدوري.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي والزمالك، التي ستقام في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل في الجولة العاشرة المؤجلة لبطولة الدوري.

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ماتت فجرًا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

حالة حزن كبيرة يعيشها الوسط الفني برحيل الفنانة  شيرين سيف النصر، والتي اعتزلت التمثيل منذ 17 عامًا، بعد آخر أعمالها التليفزيونية "أصعب قرار"، الذي عُرض عام 2007.

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ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

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أعمال جديدة تقدمها "المتحدة" بعد عيد الفطر

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الماضي، عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، التي لاقت استحسان قطاع كبير من الجمهورين المصري والعربي، بالإضافة إلى المتابع العالمي، الأمر الذي يحمس الجمهور لمتابعة باقي أعمال الشركة الفنية خلال الفترة المقبلة.

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متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 10 يونيو وتنتهى 20 يوليو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة، يوم 10 يونيو المقبل، على أن تبدأ المواد التي تضاف للمجموع يوم 22 يونيو، ويكون الانتهاء 20 يوليو.

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الحرس الثورى الإيرانى يهدد أمريكا

حذر الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل له منذ قليل، من أي دعم أو مشاركة أمريكية في الإضرار بالمصالح الإيرانية.

وقال الحرس الثوري: "نحذر من أي دعم أو مشاركة أمريكية في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم من قبلنا".

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أسعار الفراخ وفاة شيرين سيف النصر بورصة الدواجن المتحدة امتحانات الثانوية العامة موعد مباراة الأهلى والزمالك

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