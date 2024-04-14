موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بصفة خاصة، مباراة القمة التي ستجمع الفريقين ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الأهلي والزمالك الذي سيقام في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل في الجولة العاشرة المؤجلة لبطولة الدوري.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتقدم بجدول ترتيب الدوري، في ظل وجود مباريات مؤجلة لكل فريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إف سي زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي ضمن مؤجلات الدوري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.