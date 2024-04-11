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كيفية تعزيز الكولاجين الطبيعي للحصول على فوائده

الكولاجين
الكولاجين

يعد الكولاجين أحد البروتينات التي تساعد على تكوين ألياف مرنة وهيكلية في الجلد والأوتار والعظام والأربطة والعضلات، ويساعد الكولاجين الموجود في بشرتك في الحفاظ على أنسجتك ممتلئة ومرنة، ولكن مع تقدمك في العمر يبدأ جسمك في إنتاج كمية أقل من الكولاجين، يؤدي فقدان الكولاجين إلى ظهور التجاعيد وجفاف الجلد، حسب موقع Hindustan times.

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كيف يُساهم "الكولاجين" فى الحصول على بشرة زجاجية خلال الصيف؟

فوائد الكولاجين للبشرة

معظم فوائد الكولاجين المقترحة للبشرة تأتي من دراسة  مكملات الكولاجين، وتظهر الأبحاث أن تناول مكملات الكولاجين يساعد على تحسين نسيج ومرونة الجلد عن طريق تجديد الكولاجين الموجود في طبقة الجلد الوسطى بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الكولاجين يساعد بشرتك على إنتاج المزيد من الإيلاستين، وهو البروتين المسؤول عن الجلد المشدود والمرن، وتقوم مكملات الكولاجين التي يتم تناولها عن طريق الفم قد تعمل أيضًا على تحسين ترطيب الجلد وشفاء الجروح.

كيفية تعزيز الكولاجين الطبيعي

إذا كنت ترغب في تخطي العناية بالبشرة بالكولاجين – أو إضافة المزيد من طرق تعزيز الكولاجين إلى نمط حياتك – فإليك بعض الطرق الأخرى لزيادة إنتاج الكولاجين:

1 - تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين:  يوجد  الكولاجين عادة في المنتجات الحيوانية التي تحتوي على الأنسجة الضامة، مثل الدجاج، ولحم البقر، والأسماك ، والأطعمة التي تحتوي على الجيلاتين.

2 - تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية: الأطعمة غير الحيوانية ومنتجات الألبان مثل الفول والجبن والبقوليات والفطر والكينوا يمكن أن تساعد في إنتاج الكولاجين.

3 - تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي: يساعد  فيتامين سي جسمك على إنتاج الكولاجين، حاول تناول الفلفل الأحمر والأخضر الخام والبروكلي والحمضيات للحصول على المزيد من فيتامين سي. 

4 - استخدمي واقي الشمس يوميًا: يمكن أن يؤدي تلف الشمس أيضًا إلى تقليل مستويات الكولاجين في بشرتك، ويمكن أن يساعد استخدام  واقي الشمس على حماية البشرة.

5 - تجنب التدخين: إلى جانب الآثار الصحية الأخرى، قد تؤدي منتجات التبغ أيضًا إلى تقليل الكولاجين الموجود في بشرتك.

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