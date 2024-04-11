الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من الزوار على شواطئ رأس البر في عيد الفطر

راس البر
راس البر

شهدت مدينة رأس البر في دمياط استمرار الإقبال من الزائرين خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك،  وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.

كما شهدت الشواطئ إقبالا كبيرا من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات.

واستقبلت رأس البر في دمياط، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة المصطافين والرواد لقضاء إجازة عيد الفطر، حيث قامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق وبالتنسيق مع إدارة البوابات بالوحدة بإهدائهم البالونات وباقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب وباقات تحمل صور تذكارية لمدينة رأس البر وعبارات التهاني بالعيد.

يأتي ذلك كفعالية دائمة للوحدة لاستقبال رواد رأس البر على بوابات المدينة في الأعياد والمناسبات لنشر البهجة والفرحة وفي إطار الاحتفال بعيد الفطر.

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